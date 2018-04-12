Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»

Эпатажная Виктория Карасева пришла в «Дом 2» еще в 2005 году. На шоу она скандалила, пела и мечтала о настоящей карьере на эстраде, а еще мечтала выйти замуж. Андрею Чуеву , к которому она и пришла, Тори не понравилась, но после нашла себе музыканта — рэпера Руслана Проскурова, отношения с которым разгорелись с поистине южными страстями, не исключая и рукоприкладство. Еще позже сорвалась ее свадьба с Дмитрием Чижевским. И только Вячеслав Дворецков стал для девушки тем самым — вместе в 2009 году они покинули проект и отпраздновали свадьбу, пригласив в гости коллег по реалити во главе с Ольгой Бузовой.

Увы, безоблачным счастье было недолго. В одном из московских ресторанов Тори проглотила осколок ракушки из некачественно приготовленной пиццы с морепродуктами и серьезно поранила пищевод. После пребывания на грани жизни и смерти, тяжелой операции и выписки из больницы вес Виктории Карасевой был всего 32 килограмма — и восстановление получившей инвалидность звезды шло долгие годы. Год назад в одном из интервью она рассказала, что боль преследует ее.

"Первые 5 лет ушли на осознание тог­о, что со мной произош­ло. На 6-й год я решила, чт­о надо научиться жить­ с болью. 7-й год я учи­лась и уже только на ­8-й год научилась. Реши­ла, что боль никуда не­ уйдет, не покинет, не хлопнет дверью, значит, ­ она должна стать час­тью меня. Я научилас­ь жить с остатками от­ здоровья, и с болью. Бывает так скручивает, что ногтевые пластины­ «трещат по швам»,

— поделилась Тори. Пережитое не могло не сказаться на внешности Виктории, но она осталась яркой — пускай в последнее время в соцсетях и предпочитает скрывать лицо за фотофильтрами.

Тори продолжает сочинять и исполнять песни и делится ими из своего загородного дома, где ведет размеренную жизнь.

Несмотря на слухи о расставании, Вячеслав Дворецков не покинул супругу — она рассказывает о нем у себя в Instagram и называет мужем.