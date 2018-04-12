Ещё
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2» 

WMJ.ru 18 минут назад
Фото: WMJ.ru
Эпатажная Виктория Карасева пришла в «Дом 2» еще в 2005 году. На шоу она скандалила, пела и мечтала о настоящей карьере на эстраде, а еще мечтала выйти замуж. Андрею Чуеву, к которому она и пришла, Тори не понравилась, но после нашла себе музыканта — рэпера Руслана Проскурова, отношения с которым разгорелись с поистине южными страстями, не исключая и рукоприкладство. Еще позже сорвалась ее свадьба с Дмитрием Чижевским. И только Вячеслав Дворецков стал для девушки тем самым — вместе в 2009 году они покинули проект и отпраздновали свадьбу, пригласив в гости коллег по реалити во главе с Ольгой Бузовой.
Увы, безоблачным счастье было недолго. В одном из московских ресторанов Тори проглотила осколок ракушки из некачественно приготовленной пиццы с морепродуктами и серьезно поранила пищевод. После пребывания на грани жизни и смерти, тяжелой операции и выписки из больницы вес Виктории Карасевой был всего 32 килограмма — и восстановление получившей инвалидность звезды шло долгие годы. Год назад в одном из интервью она рассказала, что боль преследует ее.
"Первые 5 лет ушли на осознание тог­о, что со мной произош­ло. На 6-й год я решила, чт­о надо научиться жить­ с болью. 7-й год я учи­лась и уже только на ­8-й год научилась. Реши­ла, что боль никуда не­ уйдет, не покинет, не хлопнет дверью, значит, ­ она должна стать час­тью меня. Я научилас­ь жить с остатками от­ здоровья, и с болью. Бывает так скручивает, что ногтевые пластины­ «трещат по швам»,
— поделилась Тори. Пережитое не могло не сказаться на внешности Виктории, но она осталась яркой — пускай в последнее время в соцсетях и предпочитает скрывать лицо за фотофильтрами.
Тори продолжает сочинять и исполнять песни и делится ими из своего загородного дома, где ведет размеренную жизнь.
Несмотря на слухи о расставании, Вячеслав Дворецков не покинул супругу — она рассказывает о нем у себя в Instagram и называет мужем.
WMJ.ru: последние новости
Несломленные: звезды, борющиеся с неизлечимыми заболеваниями Растет красавицей! В Сети обсуждают подросшую дочь Дмитрия Тарасова от первого брака Тренд сезона — цветная клетка: какие вещи выбрать и с чем носить
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безрукова рассказала о последних днях сына1
Опухшую Волочкову подняли на смех25
Ученые рассказали, чем опасен отказ от секса3
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе75
Бедная Сандра: как сейчас живет Саша Зарубина?3
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
00:35
Тарзан не может позволить себе изменить Королевой
Звёзды Любовь
00:48
У Божены Рынской поползло лицо
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение