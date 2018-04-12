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На свадьбе принца Гарри будет двойник Меган Маркл
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На свадьбе принца Гарри будет двойник Меган Маркл 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @kensingtonroyal
Говорят, у многих известных личностей есть двойники, которые вместо них участвуют на некоторых официальных встречах. Не успела Меган Маркл выйти замуж за принца Гарри и стать герцогиней, как у девушки тоже появился «заменитель».
Более этого, двойник Меган Маркл будет присутствовать на церемонии бракосочетания принца Гарри и американской актрисы, а до этого показывал всему англоязычному миру, как Меган будет выглядеть в свадебном платье.
@kensingtonroyal
Правда, мать двоих детей Сара Мхланга официальным статусом двойника не обладает. Но как только стало известно о том, что сын королевской династии собрался жениться на звезде американского сериала «Форс-мажоры», Сару стали останавливать на улице с просьбой о селфи. Сначала девушка не понимала, в чем дело, пока однажды ее не спросили: разве она не та самая Меган?
Свадьба Сары / @Debra Green (Facebook) / Кадр из сериала «Форс-мажоры»
36-летнюю Сару даже пригласили на одно из телевизионных шоу. Перед выходом ведущий объявил, что лично знаком с Маркл, и она согласилась показать свое свадебное платье. Разумеется, на сцену после этого вышла Мхланга.
@Sarah Mhlanga (Facebook)
После шоу в Сети появились отзывы:
«Даже ее отец больше похож на Меган, чем она»
Так или иначе, но Сару продолжают останавливать на улице. Прохожих не смущает даже то, что она идет вместе с двумя своими детьми.
@Debra Green Facebook
И да, она действительно будет присутствовать на церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Мать Сары, Дебра Грин, активно занимается благотворительностью, и за свой вклад в это дело является одной из 1 200 персон, получивших приглашение на церемонию. Как часто бывает в таких случаях, в ее билете написано: «+1». И ни у кого нет сомнений, что в качестве этого «плюс один» она возьмет на свадьбу свою дочь.
Женский форум
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