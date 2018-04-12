Волочкова снялась полностью голой на пляже

Анастасия Волочкова продолжает пребывать на отдыхе и заигрывает с подписчиками, продолжая то открывать, то закрывать комментарии к своим соцсетям. При этом она дразнит фанатов, выкладывая фоточки самого неприличного содержания.

@volochkova_art

Так, на днях Волочкова в очередной раз забыла надеть лифчик на пляж и смело поделилась кадром с поклонниками. А теперь балерина совсем разошлась и решила, что трусы на пляже ей тоже помешают. Поэтому Анастасия снялась, вообще, без всего.

Единственный аксессуар, который прикрывает срам, это ветки дерева, за которым стоит Волочкова.

@volochkova_art

«Я спряталась… Красиво? 😉» — подписала балерина кадр.

Увы, Анастасия не оставила подписчикам возможности поделиться своим мнением.