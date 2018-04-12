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Волочкова снялась полностью голой на пляже
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Волочкова снялась полностью голой на пляже 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @volochkova_art
Анастасия Волочкова продолжает пребывать на отдыхе и заигрывает с подписчиками, продолжая то открывать, то закрывать комментарии к своим соцсетям. При этом она дразнит фанатов, выкладывая фоточки самого неприличного содержания.
@volochkova_art
Так, на днях Волочкова в очередной раз забыла надеть лифчик на пляж и смело поделилась кадром с поклонниками. А теперь балерина совсем разошлась и решила, что трусы на пляже ей тоже помешают. Поэтому Анастасия снялась, вообще, без всего.
Единственный аксессуар, который прикрывает срам, это ветки дерева, за которым стоит Волочкова.
@volochkova_art
«Я спряталась… Красиво? 😉» — подписала балерина кадр.
Увы, Анастасия не оставила подписчикам возможности поделиться своим мнением.
Женский форум
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