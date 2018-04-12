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Подольскую ругают за отсутствие белья
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Подольскую ругают за отсутствие белья 

Рамблер 8 часов назад
Фото: @nataliapodolskaya
Наталья Подольская усиленно готовится к выходу нового клипа на песню «Проиграл». То и дело она постит снимки своих сценических образов, но последнее публике не зашло.
Подольская предстает на фото в образе Лары Крофт, как посчитали подписчики. Она держит в руках пистолет и в ультракороткие шорты. Между тем многие пользователи решили, что Наталья худовата, а шорты, подхваченные ремнем, и вовсе «чужие».
@nataliapodolskaya
Но сенсацией для фанатов Подольской стало не это. Они разглядели, что на певице нет бюстгальтера — и зрелище им не понравилось. Наталью забросали вопросами:
«Где лифчик потеряла?»
Кто-то от вопросов сразу перешел к действиям и откровенно написал, намекая на то, что формы певицы ему кажутся несовершенными и что для этого снимка белье надо было не снимать, а надевать:
«В лифчике было бы по-веселее😁😁😁».
Женский форум
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