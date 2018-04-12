Подольскую ругают за отсутствие белья

Наталья Подольская усиленно готовится к выходу нового клипа на песню «Проиграл». То и дело она постит снимки своих сценических образов, но последнее публике не зашло.

Подольская предстает на фото в образе Лары Крофт, как посчитали подписчики. Она держит в руках пистолет и в ультракороткие шорты. Между тем многие пользователи решили, что Наталья худовата, а шорты, подхваченные ремнем, и вовсе «чужие».

@nataliapodolskaya

Но сенсацией для фанатов Подольской стало не это. Они разглядели, что на певице нет бюстгальтера — и зрелище им не понравилось. Наталью забросали вопросами:

«Где лифчик потеряла?»

Кто-то от вопросов сразу перешел к действиям и откровенно написал, намекая на то, что формы певицы ему кажутся несовершенными и что для этого снимка белье надо было не снимать, а надевать: