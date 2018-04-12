Ещё
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
В королевской семье принято до рождения сохранять в секрете пол будущего наследника. Но правила, наверное, потому и созданы, чтобы их нарушать. Видимо, так посчитал принц Уильям и проговорился раньше времени.
Вся Британия, да что уж там — мир, спорят о том, какого пола родится малыш у принца и Кейт Миддлтон, а так же, какое имя дадут ребенку. Напомним, что у королевской пары уже есть двое детей: двухлетняя Шарлотта и четырехлетний Джордж.
На днях принц помог разрешить споры: на футбольном матче в Бермингеме, общаясь с поклонниками, принц невзначай проронил фразу, из которой стало ясно, что семья ждет мальчика: он заверил, что будет настаивать на том, чтобы ребенок получил имя Джек. Правда, поняв, что сказал лишнего, добавил: "…или Джеки".
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже114
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»25
Опухшую Волочкову подняли на смех34
Женские фразы, которые раздражают мужчин
8 откровений мужчин о лучшем оральном сексе81
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
01:43
«100 000 за оплодотворение»: откровения стриптизеров
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение