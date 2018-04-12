Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка

В королевской семье принято до рождения сохранять в секрете пол будущего наследника. Но правила, наверное, потому и созданы, чтобы их нарушать. Видимо, так посчитал принц Уильям и проговорился раньше времени.

Вся Британия, да что уж там — мир, спорят о том, какого пола родится малыш у принца и Кейт Миддлтон , а так же, какое имя дадут ребенку. Напомним, что у королевской пары уже есть двое детей: двухлетняя Шарлотта и четырехлетний Джордж.

На днях принц помог разрешить споры: на футбольном матче в Бермингеме, общаясь с поклонниками, принц невзначай проронил фразу, из которой стало ясно, что семья ждет мальчика: он заверил, что будет настаивать на том, чтобы ребенок получил имя Джек. Правда, поняв, что сказал лишнего, добавил: "…или Джеки".