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Хлои Кардашьян подарила мужу-изменщику дочь
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Хлои Кардашьян подарила мужу-изменщику дочь 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
TMZ сообщает, что Хлои Кардашьян родила дочь в клинике Кливленда. Отмечают, что территория оцеплена полицейскими. И хоть СМИ сообщили о рождении, само семейство ничего в социальных сетях об этом не говорило.
Напомним, что последние дни беременности для еще будущей на тот момент мамы были далеко не спокойными: весь Интернет кричал об измене её возлюбленного. Тот умудрился оказаться заснятым на видео в клубе в крайне подозрительной близости с какой-то брюнеткой. И такое замечается за Тристаном Томпсоном уже не впервые. Остается только пожелать новоиспеченной маме терпения и здоровья для малышки.
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