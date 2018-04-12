Хлои Кардашьян подарила мужу-изменщику дочь

TMZ сообщает, что Хлои Кардашьян родила дочь в клинике Кливленда. Отмечают, что территория оцеплена полицейскими. И хоть СМИ сообщили о рождении, само семейство ничего в социальных сетях об этом не говорило.

Напомним, что последние дни беременности для еще будущей на тот момент мамы были далеко не спокойными: весь Интернет кричал об измене её возлюбленного. Тот умудрился оказаться заснятым на видео в клубе в крайне подозрительной близости с какой-то брюнеткой. И такое замечается за Тристаном Томпсоном уже не впервые. Остается только пожелать новоиспеченной маме терпения и здоровья для малышки.