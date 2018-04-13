Кто из звезд сознательно не бреет подмышки

Сегодня стало очень модно придерживаться какой-либо философии, девушки стараются отстоять свою позицию и отвоевать право на индивидуальность всеми возможными способами. Но насколько далеко мы можем зайти в своих стремлениях? Культ небритых подмышек — что это: проявление феминизма, бодипозитива или легкое отношение к чужому мнению? Разбираем на примере звезд.

Правила ухода за своим телом у каждой из нас разные, некоторые основы заложили нам наши мамы еще в детстве, а вот некоторые появились из-за стереотипов. Попробуем разобраться, в чем же причина того, что волосы на теле стали абсолютно недопустимы для ухоженной девушки, а их наличие вызывает неловкость, стыд у вас и непонимание окружающих.

Все мы жертвы рекламы. Не верите нам и думаете, что это точно не про вас? Тогда взгляните на итальянскую актрису и певицу Софи Лорен

Можно ли, глядя на нее, не восхититься ее красотой, чувственностью и грацией, а увидеть только абсолютное пренебрежение эпиляцией? Едва ли. Во времена популярности Лорен никто не говорил о том, что тело должно быть гладким. Только спустя годы рекламные кампании заложили в головы молодых красавиц, что волосы на теле недопустимый изъян.

Хелены Бонем Картер , как известно, есть два амплуа: утонченной английской леди — для киноэкранов и красной ковровой дорожки — и главной городской сумасшедшей Лондона — на каждый день. Очевидно, что и для походов летом в ресторан она обычно выбирает второе: надевает сразу две пары очков и, как ты уже догадалась, не бреет подмышки. Вполне в ее духе!

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Джемима Кёрктоже придерживается мнения «Что естественно, то не постыдно». Актриса и художница неоднократно появлялась на светских мероприятиях и на красных ковровых дорожках, демонстрируя всем свое простое отношение к выросшим волоскам.

На волне популярности бодипозитива стало абсолютно нормальным принятие своего тела таким, какое оно есть, со всеми его изъянами и даже с растительностью в «тех самых» местах.

Убирать эти волоски или нет — дело сугубо личное, оставить их не значит совершить преступление против моды или пренебречь личной гигиеной. Чувства стеснения от своего выбора быть не должно, ведь сегодня каждая вольна поступать так, как она сама того желает.