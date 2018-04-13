Толкалина показала идеальные ноги в необычном месте 

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) 12 Апр 2018 в 10:08 PDT

Актриса позировала сидя на темно-сером вулканическом песке, и поклонникам очень понравился контраст ее кожи с этим необычным фоном. «Ну просто королева вулканов», «Римская богиня», «Шикарно смотритесь, Люба!» — написали фолловеры звезды в ее микроблоге.