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Бузова засняла на камеру, как она обнажается
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Бузова засняла на камеру, как она обнажается 

Рамблер 5 часов назад
Еще совсем недавно Ольга Бузова и Филипп Киркоров исполняли эротический танец у всех на глазах. Некоторые элементы танца даже намекали на слишком теплые чувства между исполнителями. Приечательно. что при этом Филипп поставил в своем микроблоге геолокацию — кладбище.
Но Ольгу мало чем можно смутить. В своих соцсетях она выложила подборку видео за неделю — и в ней продемонстировала прямо перед камерой. как снимает халат, под которым лишь тонюсенькие стринги.
Поклонники среагировали немедленно:
«Фигура боооомба!»
«Оли шикарная фигура, ей все можно».
Злопыхатели тоже решили не отставать:
«Эта все в трусах бегает)) ну дура дурой пипец, неужели это твой смысл жизни и твоё счастье? Жалко тебя до безумия))»
«Поменьше бы обнаженки и пошлости. На Вас молодежь равняется. Вы их кумир. Чему вы их учите ужас! Все развранее и пошлее… С каждым разом. И без этого можно много чего достичь, умом, а не тряся своими булками! Отписалась…».
Правда, гораздо больше и тех, и других заботит, насколько тесно сейчас Ольга Бузова общается с Филиппом Киркоровым. Не стесняясь, они задают певице нескромные вопросы.
Женский форум
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