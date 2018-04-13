Бузова засняла на камеру, как она обнажается

Еще совсем недавно Ольга Бузова Филипп Киркоров исполняли эротический танец у всех на глазах. Некоторые элементы танца даже намекали на слишком теплые чувства между исполнителями. Приечательно. что при этом Филипп поставил в своем микроблоге геолокацию — кладбище.

Но Ольгу мало чем можно смутить. В своих соцсетях она выложила подборку видео за неделю — и в ней продемонстировала прямо перед камерой. как снимает халат, под которым лишь тонюсенькие стринги.

Поклонники среагировали немедленно:

«Фигура боооомба!»

«Оли шикарная фигура, ей все можно».

Злопыхатели тоже решили не отставать:

«Эта все в трусах бегает)) ну дура дурой пипец, неужели это твой смысл жизни и твоё счастье? Жалко тебя до безумия))»

«Поменьше бы обнаженки и пошлости. На Вас молодежь равняется. Вы их кумир. Чему вы их учите ужас! Все развранее и пошлее… С каждым разом. И без этого можно много чего достичь, умом, а не тряся своими булками! Отписалась…».

Правда, гораздо больше и тех, и других заботит, насколько тесно сейчас Ольга Бузова общается с Филиппом Киркоровым. Не стесняясь, они задают певице нескромные вопросы.