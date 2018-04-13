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Рыжеволосые звезды, которым поклоняется весь мир
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Рыжеволосые звезды, которым поклоняется весь мир 

Trendymen 4 часа назад
Фото: Trendymen
Есть в рыжеволосых женщинах что-то неуловимо магическое. Огненные красавицы всегда привлекают повышенное внимание мужчин — неудивительно, что многие из них становятся звездами, которым поклоняются миллионы фанатов.

Ракель Уэлч

Начать, конечно, стоит с великолепной Ракель Уэлч, на долгое время ставшей настоящей королевой экрана. Классическая спутница сильного главного героя — рыжие волосы, стройная фигура, смелый взгляд — все это надолго осталось в памяти зрителей.

Рита Хейворт

Американская танцовщица и киноактриса стала одной из главных звезд Голливуда середины сороковых годов прошлого века. Хейворт вошла в список 100 величайших звезд мира. Женское обаяние и красота сделали прославили Риту Хейворт не только в Америке, но и в Европе.

Линдси Лохан

Ирландская и итальянская кровь — может ли быть смесь более взрывоопасной? Линдси с подросткового возраста выступала в качестве модели, а затем перешла и на актерские подмостки.

Франка Потенте

Выход «Беги Лола, беги» стал определенной вехой авторского кино — продюсеры поняли, что и низкобюджетные ленты с продуманным сюжетом и сильными главными героями интересны зрителям. Не последнюю роль в успехе картины сыграла Франка Потенте, чьи рыжие волосы прекрасно оттеняли общий абсурд, творящийся на экране.

Софи Тернер

Юная актриса из далекого Нортгемптона стала звездой после первой же роли. Санса Старк из «Игры престолов» уже в следующем году собирается перейти в большой кинематограф: судя по всему, рыжий цвет принес девушке удачу.

Эмма Уотсон

Актриса снялась почти в двадцати фильмах, но все помнят ее только как маленькую волшебницу из истории про Гарри Поттера. Волосы Эммы обладают чуть заметным, приятным глазу рыжим оттенком, что делало ее образ Гермионы Грейнджер еще более милым.

Роуз Лесли

Еще одна звезда «Игры престолов», которая запомнилась зрителям как раз своей огненно-рыжей копной волос. Роуз, в отличие от многих других девушек, вообще не пытается сменить природный цвет волос — она ни разу не перекрашивалась ни для одной роли.
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