Звезды, которые гордятся своей маленькой грудью

Большая грудь — хорошо, а маленькая — лучше. Во всяком случае, именно так считают героини нашей подборки. Собрали для вас пятерку тех, кому до «пятерки» далеко.

Кира Найтли

Кира Найтли не только не комплексует из-за размера своей груди, но и напротив, очень злится, когда после очередной fashion-съемки ее бюсту придают объем в фоторедакторе. «Я требую, чтобы мою грудь не делали больше», — призвала актриса в интервью в 2004 году.

Ванесса Паради

В разговоре с журналистами Ванесса как-то рассказала, что в юности стеснялась своей маленькой груди. Чтобы скрыть недостаток, она носила объемную одежду, которая скрывала ее подростковую фигуру. К счастью, актриса вовремя поняла, что именно хрупкое телосложение и небольшие формы добавляют ей сексуальности и делают более привлекательной в глазах мужчин.

Оливия Уайлд

Оливия Уайлд также считает, что нужно ценить то, что дано от природы. Она выступает против пластики и говорит, что не понимает девушек, которые гонятся за мнимыми идеалами красоты. Сама актриса давно научилась выгодно подчеркивать достоинства своей фигуры. Более того, при выборе нарядов она часто делает акцент именно на зоне декольте.

Кендалл Дженнер

К счастью, Кендалл пока не заразилась силиконовой лихорадкой семейства Кардашьян. Модель не стесняется своей не самой большой груди и с удовольствием принимает участие в фотосессиях в нижнем белье. В свое время Кендалл даже ввела тренд на оголенную маленькую грудь. Согласны, так себе достижение, но активисткам движения Free the Nipple («Свободу соскам») очень даже понравилось.

Кэмерон Диас

Нам по душе образ мышления Кэмерон Диас. Актриса уверена, что не грудью единой можно добиться успеха и обрести уверенность в себе. «Многие женщины думают, что грудь должна быть большой, но я — живое доказательство того, что и с маленькой можно уйти далеко», — отметила актриса в одном из интервью.