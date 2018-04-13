Рудсковская думает, что сын будет ей мстить

Еще совсем недавно Яну Рудковскую ругали за то, что воспитывает сына «тоненьким ремешком». Ни для кого не секрет, что Яна и ее супруг Евгений Плющенко растят из сына чемпиона на льду. И пока окружающие жалеют маленького Сашу, родители непреклонны в том, что воспитание мальчика должно быть жестким — и тогда он скажет «спасибо», когда вырастет.

За Рудковскую вступилась Ксения Собчак , которая сказала, что хоть методы воспитания Яны ей и не близки, но каждый родитель сам решает, как растить своего ребенка.

Тем временем Плющенко и Рудковская продолжают выставлять в Сеть спортивные достижения сына. Теперь они показывают, какой крепкий у мальчика вестибулярный аппарат. Ребенок почти бесконечное время крутится на специальном круге. В комментарии к видео Яна Рудковская написала:

«Если очень захотеть — можно в космос полететь 🚀🚀🚀 Видео из области фантастики, не для слабонервных родителей и по мнению специалистов уникальное для 5 летнего мальчика! Сегодня День Космонавтики, поэтому выкладываю на свой страх и риск!Теперь думаю, кирдык всем нашим телевизорам в доме) месть Санька близка)🙈».

Далеко не все подписчики оценили видео, по-прежнему считая, что родители обрекают ребенка на страдания, но гораздо больше публику волнуют волосы Саши, которые большая часть аудитории советует немедленно остричь.