10 звезд, которые выглядят моложе своего возраста

Некоторые звезды наверняка знают секрет вечной молодости — иначе сложно объяснить, как они умудряются в своем возрасте выглядеть настолько хорошо. Одна из сторон работы актрис и моделей — поддерживать внешность на уровне, это их хлеб и деньги, да и генетических законов никто не отменял. Но, по всей вероятности, кроме совершенно очевидных причин выглядеть настолько хорошо, дело еще и в здоровом образе жизни и правильных привычках ухода за лицом и телом. Какие из звезд выглядят так, что могут быть всем примером для подражания?

Николь Кидман, 50 лет

Кидман всегда выглядела чудесно: состоянию ее мраморной кожи, роскошных волос и точеной фигуры можно только завидовать. Секрет, по словам актрисы, прост: ничего лишнего. Умеренность в еде, алкоголе и занятиях спортом — не нужно слишком сильно ограничивать себя, но и заставлять делать то, чего не хочется, тоже не стоит.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Для того чтобы выглядеть моложе, нужно еще брать сеансы массажа и почаще улыбаться — судя по внешности, сама пятидесятилетняя актриса делает это регулярно.

Хайди Клум, 44 года

Бывшему «ангелу» Victoria Secret’s — 44 года. Как в это поверить, учитывая, что у нее еще и четверо детей? С каждым годом ее красота становится только ярче и утонченнее. Модель утверждает, что оставаться в форме ей помогают регулярные занятия йогой и очень популярная у многих звезд нью-йоркская диета Дэвида Кирша

КТО?ЧТО?ГДЕ?

При такой схеме питания предусматривается полный отказ от алкоголя, мучного и сладкого, в рационе — много овощей.

Синди Кроуфорд, 52 года

Легендарная супермодель и мама двоих взрослых детей выглядит великолепно. У нее по-прежнему безупречная фигура и чувственное лицо практически без следов возраста. Сама Кроуфорд иногда слегка кокетничает, говоря, что она никак не хочет обмануть время и просто получает удовольствие от жизни: в многочисленных интервью она не раз признавалась, что придерживается довольно строгой диеты и обязательно занимается спортом до пяти раз в неделю.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Самым важным в своей косметичке она называет увлажняющий крем.

Сальма Хайек, 51 год

Роскошно выглядящая актриса мексикано-американского происхождения отличается отменным вкусом и великолепными формами. Ее зрелая и чувственная женственность — результат привычки спать не меньше 9 часов независимо от графика съемок, пристрастия к SPA-процедурам на основе водорослей и здорового образа жизни.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Сальма не выпивает больше двух порций алкоголя в неделю, предпочитая хорошее красное вино, и очень любит сырые овощи и орехи. Спорт, по ее словам, ей не интересен.

Холли Берри, 51 год

Актриса выглядела хорошо всегда — что на заре своей карьеры, что сейчас. Поддерживать себя в форме ей помогают умеренные занятия фитнесом через день, плавание и жизнерадостный характер.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Любимыми бьюти-процедурами она называет криосауну и релаксирующий массаж.

Дженнифер Лопес, 48 лет

Лопес не меняется последние лет 20: все та же роскошная фигура, притом что она далеко не худышка, гладкое лицо и великолепные волосы.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Секретами красоты певица и актриса не склонна делиться, но во время своего нынешнего романа она расцвела как никогда. Видимо, все дело во взаимной любви.

Гвинет Пэлтроу, 45 лет

Актриса считается образцом здорового образа жизни: она не курит и не употребляет алкоголя, пользуется только органической косметикой по уходу за телом и лицом и занимается йогой.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Глядя на нее, можно сразу убедиться, что эти средства работают — Пэлтроу выглядит молодой и гибкой, радостной и умиротворенной.

Эль Макферсон, 54 года

Одна из культовых моделей конца прошлого века до сих пор считается обладательницей лучшего в мире тела. И с этим остается только согласиться: австралийская модель и актриса выглядит сногсшибательно и гораздо моложе своих лет.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Ее секрет — в здоровом сне в прохладной темной комнате, регулярных тренировках и питании продуктами, которые не содержат глютена.

Гвен Стефани, 48 лет

Певица и актриса — в великолепной форме: она сама признается, что не прочь иногда побаловать себя куском вкусного торта или бокалом вина, а ее любимые блюда — паста и пицца. Но после каждой поблажки ее можно увидеть в спортзале, где она не дает себе никаких послаблений: тренировка проходит в жестком режиме.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Стефани советует пить много чистой воды и тщательно очищать кожу перед сном.

Элизабет Херли, 52 года

Актриса уже давно придерживается разумного и здорового подхода к питанию: она не ест хлеб, пасту, сыр и чипсы, пьет много чистой воды и всегда принимает витамины. Полчаса в день обязательно посвящает активной ходьбе, после чего занимается йогой и пилатесом.

КТО?ЧТО?ГДЕ?

Не слишком много усилий для того, чтобы выглядеть настолько шикарно и молодо, не так ли?