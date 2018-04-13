55-летняя Свиридова выложила видео без макияжа

В августе Алене Свиридовой исполнится 56 лет, но певица не боится изменений, которые творит с ней время.

Во время своего путешествия в Японию Свиридова не постеснялась выложить видео, на котором на ней нет ни капли макияжа, а в уголках глаз видны морщинки.

Подписчики тут же отреагировали:

«Алёна, ну почему вы не краситесь?! Где макияж?! Ну, нельзя вам так ходить!»

«Совсем старенькая (((…время бежит (((»

«Надо краситься. А то как старушка».

@alenasviridova

Впрочем, были и те, кто заступился за естественный вид Свиридовой:

«Алёна, вы солнышко! А без макияжа ещё прелестней. Вы очень позитивный человек. А люди злые, потому что маршрутки дорожают, а денег у простых трудяг нет. Так, что отдыхайте и путешествуйте и про нас не забывайте. ☺»

«Вы путешествуете с макияжем? Чтоб так вот все потекло, осыпалось после перелета и сна».

Впрочем, некоторых задел не внешний вид Алены Свиридовой, а тот факт, что она летит в Японию, которая, как известно, является дорогой страной. Развернулась дискуссия на тему того, как тяжело жить людям в глубинке и что денег у них ни на что не хватает. Один из пользователей язвительно написал, намекая на одну из самых известных песен певицы: