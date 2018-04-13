55-летняя Свиридова выложила видео без макияжа 

В августе Алене Свиридовой исполнится 56 лет, но певица не боится изменений, которые творит с ней время.
Во время своего путешествия в Японию Свиридова не постеснялась выложить видео, на котором на ней нет ни капли макияжа, а в уголках глаз видны морщинки.
Подписчики тут же отреагировали:
«Алёна, ну почему вы не краситесь?! Где макияж?! Ну, нельзя вам так ходить!»
«Совсем старенькая (((…время бежит (((»
«Надо краситься. А то как старушка».
@alenasviridova
Впрочем, были и те, кто заступился за естественный вид Свиридовой:
«Алёна, вы солнышко! А без макияжа ещё прелестней. Вы очень позитивный человек. А люди злые, потому что маршрутки дорожают, а денег у простых трудяг нет. Так, что отдыхайте и путешествуйте и про нас не забывайте. ☺»
«Вы путешествуете с макияжем? Чтоб так вот все потекло, осыпалось после перелета и сна».
Такая-сякая сбежала из дворца. Вот наконец-то я лечу в Японию! Это должно быть что-то очень интересное:) Буду держать вас в курсе:) Я, кстати, для себя вырулила формулу счастливой жизни — жить нужно в России, но стараться путешествовать. Это отличный способ перезагрузиться, узнать что-нибудь новое и хорошее, порадоваться тому, что сможешь это применить. Заметить негативные аспекты и порадоваться тому, что в твоей стране или городе по-другому. #алёнасвиридова #вперёдпрямоксолнцу
Впрочем, некоторых задел не внешний вид Алены Свиридовой, а тот факт, что она летит в Японию, которая, как известно, является дорогой страной. Развернулась дискуссия на тему того, как тяжело жить людям в глубинке и что денег у них ни на что не хватает. Один из пользователей язвительно написал, намекая на одну из самых известных песен певицы:
«Да, уже не бедная овечка».