Анфиса Чехова поразила фанатов фото «до» и «после»

Популярная телеведущая огорошила фанатов, опубликовав откровенное фото.

Анфиса Чехова показала на своей странице Instagram, как выглядела еще два года назад.

@achekhova

Как призналась Анфиса, за два года ей удалось похудеть на 20 килограммов. Результат действительно впечатляет, и, вдохновившись своим успехом, телеведущая предлагает всем желающим пройти ее авторский курс

Подписчики восхитились красотой Анфисы:

"И два года, и пять назад, и сейчас красавица и душевная умничка…"

А некоторые, наоборот, пожалели:

"раньше…кроме аппетитных форм была еще и искра в глазах…жажда жизни…а сейчас, хоть пропорции и остались очень гармоничными (песочные часики)..но на лице написано, что вы в печали и только одна цель — худеть…худеть…худеть…ужасно просто"

А кто-то просто не поверил в чудеса преображения:

"Нууу не видно где -20 кг, -6 максимум"