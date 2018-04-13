Фанаты ждут, когда Петросян «заведет мотор»

Народный артист удивил фанатов смелым образом.

Известный юморист Евгений Петросян умеет шутить не только на сцене, но и в жизни. Так, на днях артист примерил образ крутого рокера, облачившись в кожаную косуху.

@petrosyanevgeny

"Весна пришла! Весне дорогу!"

— прокомментировал кадр Евгений Петросян.

Поклонники проявили редкое единодушие и горячо поддержали своего кумира:

"Рокер! Заводите мотор! И полетели по ночному городу!"

"Какая классная куртка, вам очень идет, Евгений Ваганович"

"Зачётная "косуха". А за кадром ждёт "харлей" и молодая девушка. Так держать!"

"Евгений Ваганович, да вы крутой перец! Какую курточку приодели!"

"Шалунишка"