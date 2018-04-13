Фанаты ждут, когда Петросян «заведет мотор» 

Народный артист удивил фанатов смелым образом.
Известный юморист Евгений Петросян умеет шутить не только на сцене, но и в жизни. Так, на днях артист примерил образ крутого рокера, облачившись в кожаную косуху.
@petrosyanevgeny
"Весна пришла! Весне дорогу!"
— прокомментировал кадр Евгений Петросян.
Поклонники проявили редкое единодушие и горячо поддержали своего кумира:
"Рокер! Заводите мотор! И полетели по ночному городу!"
"Какая классная куртка, вам очень идет, Евгений Ваганович"
"Зачётная "косуха". А за кадром ждёт "харлей" и молодая девушка. Так держать!"
"Евгений Ваганович, да вы крутой перец! Какую курточку приодели!"
"Шалунишка"