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Фанаты ждут, когда Петросян «заведет мотор»
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Фанаты ждут, когда Петросян «заведет мотор» 

Рамблер 1 час назад
Фото: @petrosyanevgeny
Народный артист удивил фанатов смелым образом.
Известный юморист Евгений Петросян умеет шутить не только на сцене, но и в жизни. Так, на днях артист примерил образ крутого рокера, облачившись в кожаную косуху.
@petrosyanevgeny
"Весна пришла! Весне дорогу!"
— прокомментировал кадр Евгений Петросян.
Поклонники проявили редкое единодушие и горячо поддержали своего кумира:
"Рокер! Заводите мотор! И полетели по ночному городу!"
"Какая классная куртка, вам очень идет, Евгений Ваганович"
"Зачётная "косуха". А за кадром ждёт "харлей" и молодая девушка. Так держать!"
"Евгений Ваганович, да вы крутой перец! Какую курточку приодели!"
"Шалунишка"
Женский форум
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