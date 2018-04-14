Русские двойники голливудских звезд

По странному стечению обстоятельств в России водится очень много людей, удивительным образом похожих на мировых звезд. Почему так получилось — загадка. Хотя есть и теоретическое объяснение — несколько знаменитостей из нашего списка имеют русские корни. Так может, им пора приехать в нашу страну и поискать здесь родственников. Хоть будет кому наследство оставить.

Леонардо ДиКаприо

Знаменитый двойник Лео, очевидно, обладает таким сходством не только благодаря генетике.

Trendymen

Мы, конечно, знаем, что у Лео русская бабушка, но этот парень может однажды проснуться трезвым и больше не увидеть на своем лице ни одной общей черты с великим актером.

Джейсон Стейтем

Половина русских мужиков ниже лысины и выше плеч смахивают на Стейтема, но всем им еще очень далеко до его фигуры.

Trendymen

Растерять все волосы на пути — дело нехитрое, а лысина делает людей схожими.

Харрисон Форд

Не то, чтобы Харрисон Форд был похож на бомжа, но почему-то многие российские бомжи похожи на Харрисона Форда.

Trendymen

Видимо только после жизни на улице появляется эта фордовская мудрость во взгляде и элегантная седина.

Эминем

Ну у нас каждый второй гопник с района мнит себя крутым рэпером. Но не всем парням так везет, как этому двойнику Эминема.

Trendymen

Пробовали ли с него снять шапку? Возможно, сходство пропадет.

Мила Йовович

С этим двойником вообще загвоздка — непонятно, девочка он или мальчик. А Миле, между прочим, обидно.

Trendymen

Не думала она, что настолько красива, что похожа на русского парня с сильного похмелья.

Хью Лори

Этот доктор Хаус российского разлива хотя бы не выглядит, будто пил, не просыхая, много дней подряд. Так что его похожесть на британского актера можно списать на кельтские корни.

Trendymen

Или на щетину, что более вероятно.

Чак Норрис

Старина Чак не терпит самозванцев, так что его российскому двойнику очень повезло, что их жизненные пути не пересекаются.

Trendymen

Джейсон Стейтем

Еще один российский двойник у этого актера — это уже не просто совпадение. Не поискать ли герою боевиков в России родственников?

Trendymen

Для внебрачного ребенка этот неизвестный парень на фото, правда, слишком стар.

Скарлетт Йохансон

Если представить Скарлетт с шестью литрами пива в двух руках, то от российской барышни будет не отличить. Правда фирменная припухлось лиц обеих девушек может объясняться разными причинами.