Эшли Грэхем не стесняется лишних килограммов 

За последнее время модель plus-size заметно прибавила в весе, но при этом она продолжает носить откровенные наряды и купальники. На свежем фото, которым модель поделилась в своем Instagram у нее отчетливо видны сильные жировые отложения на бедрах. Но это ее ничуть не смущает.
Она не только снимается в бикини, но и принимает такие позы, в которых еще больше акцентируется внимание на проблемных участках тела. Эшли гордо и томно смотрит в камеру фотографа.
Смелости Эшли можно только позавидовать. Пока одни девушки ищут варианты, как скрыть минимальное количество набранных килограммов, Грэхем не только это демонстрирует, но и зарабатывает на своих особенностях тела.