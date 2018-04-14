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Эшли Грэхем не стесняется лишних килограммов
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Эшли Грэхем не стесняется лишних килограммов 

WMJ.ru 5 часов назад
Фото: WMJ.ru
За последнее время модель plus-size заметно прибавила в весе, но при этом она продолжает носить откровенные наряды и купальники. На свежем фото, которым модель поделилась в своем Instagram у нее отчетливо видны сильные жировые отложения на бедрах. Но это ее ничуть не смущает.
Она не только снимается в бикини, но и принимает такие позы, в которых еще больше акцентируется внимание на проблемных участках тела. Эшли гордо и томно смотрит в камеру фотографа.

👙☀️🌴

Публикация от  A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham)

Смелости Эшли можно только позавидовать. Пока одни девушки ищут варианты, как скрыть минимальное количество набранных килограммов, Грэхем не только это демонстрирует, но и зарабатывает на своих особенностях тела.
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