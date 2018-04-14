Звездные отцы, которые ушли в декрет

В наше время все больше отцов уходят в декретный отпуск. Однако в России эта тенденция не так распространена, как за границей. Нередко работодатели отказываются давать мужчине декрет, порой настаивая на увольнении. Да и коллеги часто не понимают, зачем отцу семейства брать отпуск по уходу за детьми, ведь, по мнению многих, это — чисто женская забота, мужчина же должен зарабатывать и обеспечивать семью.

Тем не менее некоторые мужчины считают: если жена зарабатывает больше или на одном уровне с мужем, весьма логично дать ей отдохнуть после большой нагрузки и взять заботы по уходу за ребенком на себя. Такого же мнения придерживаются и некоторые звездные отцы.

Марк Цукерберг

Кто не слышал о Facebook? Многомиллиардная корпорация, практически монополист на рынке социальных сетей, с каждым годом расширяющая сферу своего влияния и количество проектов. Ее владелец и генеральный директор Марк Цукерберг ушел в декретный отпуск сразу после рождения дочери Макс. Время декретного отпуска составило два месяца. На странице Цукерберга в Facebook можно найти множество фотографий, на которых видно, как молодой отец меняет подгузники, читает Макс и проводит с ней время. Разве это не здорово?!

Канье Уэст

Скандально известный рэпер всегда на слуху, и новость о том, что он уходит в декретный отпуск на полгода, еще больше всколыхнула таблоиды новостных изданий. Несмотря на довольно длительный перерыв в карьере, Канье спокойно вернулся к делам. А его супруга Ким Кардашьян получила желанную передышку и все так же успешна в своем бизнесе. Недавно она выпустила линейку косметических средств, которая принесла ей больше 45 миллионов долларов.

Алексис Оганян

В прошлом году муж всемирно известной теннисистки Серены Уильямс заявил о намерении посвятить себя ребенку после его рождения. Кстати, Алексис не менее известен, чем его прославленная жена, — он является основателем Reddit, крупнейшего зарубежного форума «обо всем», и находится на 7-м месте по посещаемости в Интернете по версии Alexa Internet. Между тем Серена заявляла, что после рождения ребенка собирается вернуться на корт.

Джастин Тимберлейк

В 2015 году в семье популярного американского певца, продюсера и актера Джастина Тимберлейка и модели и актрисы Джессики Бил родился сын Сайлас. Уже через 10 дней после рождения ребенка Джастин заявил о своем намерении взять декрет на пару месяцев, чтобы сын не был с нянями, пока новоиспеченная мама будет занята на работе. Пара нередко выкладывает в Instagram совместные фото и видео.

Принц Уильям