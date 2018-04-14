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Водонаева удивила поклонников фото с младенцем
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Водонаева удивила поклонников фото с младенцем 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @alenavodonaeva
Телеведущая поделилась в микроблоге снимком, на котором она держит новорожденного малыша.
"Добро пожаловать в семью, маленький ангел!",
— подписала фото Алена.
Также ведущая добавила хэштег #племянник, дабы не смущать поклонников и не давать повод для сплетен.
Однако подписчики звезды нашли другой повод для обсуждения: необычность самого фото. Вернее, снимок вполне обыденный, но не для Алены, посчитали пользователи Сети.
Фолловеры привыкли к тому, что телеведущая часто делится подробностями свои снимки, публикует весьма откровенные фотографии…
Тем более необычным показалось подписчикам фото с малышом на руках. Подписчики пожелали здоровья малышу, а Алена получила очень много комплиментов.
Напомним, что у Алены растет сын Богдан, кроме того Водонаева признается, что очень хочет родить еще и дочку.
Женский форум
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