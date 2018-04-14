Водонаева удивила поклонников фото с младенцем

Телеведущая поделилась в микроблоге снимком, на котором она держит новорожденного малыша.

"Добро пожаловать в семью, маленький ангел!",

— подписала фото Алена.

Также ведущая добавила хэштег #племянник, дабы не смущать поклонников и не давать повод для сплетен.

Однако подписчики звезды нашли другой повод для обсуждения: необычность самого фото. Вернее, снимок вполне обыденный, но не для Алены, посчитали пользователи Сети.

Фолловеры привыкли к тому, что телеведущая часто делится подробностями свои снимки, публикует весьма откровенные фотографии…

Тем более необычным показалось подписчикам фото с малышом на руках. Подписчики пожелали здоровья малышу, а Алена получила очень много комплиментов.

Напомним, что у Алены растет сын Богдан, кроме того Водонаева признается, что очень хочет родить еще и дочку.