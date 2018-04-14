Плетнева рассказала, как перестать стесняться секса 

Нет никаких идеальных людей, фигур, поп, грудей, носов, которые бы нравились абсолютно всем!
Здесь на Мальдивах есть время и я продолжаю отвечать на ваши вопросы! #какперестатьстесняться перед сексом и не бояться, что ты что-то сделаешь не так?! … #оченьпросто! Во-первых мы в этом смысле #самцыисамки и если убрать этот зажим в голове и дать волю инстинктам, всё обязательно получится, можете даже не сомневаться! Во вторых: Нужно себя полюбить! Вставать частенько перед зеркалом, рассматривать себя со всех сторон и находить в себе всю красоту мироздания… Нет никаких идеальных людей, фигур, поп, грудей, носов и т д и т п, которые бы нравились абсолютно всем! У каждого свой вкус и свои представления о прекрасном! Мне вот например всегда нравились люди с нестандартной внешностью! Я постоянно слышала от подруг: «Ну что ты в нем нашла?!?!?» А для меня он был самым красивым и самым сексуальным! Это я к тому, что #ненадостесняться своих недостатков, возможно они существуют только в вашем бурном воображении, а в глазах вашей половины вы-просто #богсекса! Это моё мнение конечно, напишите своё👇🏻👇🏻👇🏻, мне очень интересно 😋! #хочуобщаться @chantalthomass @estelle_adony