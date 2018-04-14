Плетнева рассказала, как перестать стесняться секса

Певица часто откровенничает со своими поклонниками в своем микроблоге, а также делится советами. Вот и теперь Анна решила затронуть весьма животрепещущую тему: как перестать стесняться перед сексом.

Певица подчеркнула, что такой вопрос ей задают весьма часто, поэтому она и решила обсудить его.

Прежде всего, считает Анна, необходимо научиться любить себя:

Нет никаких идеальных людей, фигур, поп, грудей, носов, которые бы нравились абсолютно всем!

— уверена певица.

А во-вторых, по мнению звезды, надо просто отбросить все сомнения, "отключить" голову и отдаться во власть инстинктов.

В поста Анна подчеркнула, что это только ее мнение и призвала подписчиков делиться своими советами.