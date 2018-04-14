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Плетнева рассказала, как перестать стесняться секса
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Плетнева рассказала, как перестать стесняться секса 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @dusya_star
Певица часто откровенничает со своими поклонниками в своем микроблоге, а также делится советами. Вот и теперь Анна решила затронуть весьма животрепещущую тему: как перестать стесняться перед сексом.
Певица подчеркнула, что такой вопрос ей задают весьма часто, поэтому она и решила обсудить его.
Прежде всего, считает Анна, необходимо научиться любить себя:
Нет никаких идеальных людей, фигур, поп, грудей, носов, которые бы нравились абсолютно всем!
— уверена певица.
А во-вторых, по мнению звезды, надо просто отбросить все сомнения, "отключить" голову и отдаться во власть инстинктов.
В поста Анна подчеркнула, что это только ее мнение и призвала подписчиков делиться своими советами.

Здесь на Мальдивах есть время и я продолжаю отвечать на ваши вопросы! #какперестатьстесняться перед сексом и не бояться, что ты что-то сделаешь не так?! … #оченьпросто! Во-первых мы в этом смысле #самцыисамки и если убрать этот зажим в голове и дать волю инстинктам, всё обязательно получится, можете даже не сомневаться! Во вторых: Нужно себя полюбить! Вставать частенько перед зеркалом, рассматривать себя со всех сторон и находить в себе всю красоту мироздания… Нет никаких идеальных людей, фигур, поп, грудей, носов и т д и т п, которые бы нравились абсолютно всем! У каждого свой вкус и свои представления о прекрасном! Мне вот например всегда нравились люди с нестандартной внешностью! Я постоянно слышала от подруг: «Ну что ты в нем нашла?!?!?» А для меня он был самым красивым и самым сексуальным! Это я к тому, что #ненадостесняться своих недостатков, возможно они существуют только в вашем бурном воображении, а в глазах вашей половины вы-просто #богсекса! Это моё мнение конечно, напишите своё👇🏻👇🏻👇🏻, мне очень интересно 😋! #хочуобщаться @chantalthomass @estelle_adony

Публикация от  Анна Плетнева (@dusya_star)

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