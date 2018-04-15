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Седокова рассказала, какой Басков в постели
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Седокова рассказала, какой Басков в постели 

Passion.ru 10 часов назад
Фото: @annasedokova
Анна Седокова считает, что Николай Басков — настоящий тигр или лев.
Вчера популярный певец Николай Басков катал свою коллегу Анну Седокову на «гелике». В процессе певица открыла пикантную тайну: в послели ее друг — тигр. Ну или лев.
«Я непредсказуемый», — признался сам музыкант.
На данный момент видео набрало уже более миллиона просмотров. Скоро о постельных тайнах Николая будет знать весь мир.
«Воу..», «Аня, что творите! Нельзя так!», «Ахаха!))) ребят вы жгете», «Спроси у Виктории! Виктории у кого спросить?», «Вспомнила что Варнава как то говорила что он очень веселый) ну тут тоже похоже на то», «Леопард», «Угар! Люблю юмор! Молодцы! Аня Ты Агонь», — смеются фолловеры.
«Классные», «Вы с Басковым смотритесь», «А не захомутать ли вам Баскова, Анна? Вы такая гармоничная, кукольная пара были бы. Николя очень внимательный, заботливый, щедрый — вам так это необходимо!», — считают некоторые подписчики.
А как думаете вы, подходят ли они друг другу?
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