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Самые скандальные фото знаменитостей
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Самые скандальные фото знаменитостей 

Anews 4 часа назад
Фото: Anews
Быть знаменитостью — совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. Популярные люди всегда находятся под прицелом, и об их личной жизни публике известно намного больше, чем они сами того хотели бы.

Стив Джобс

Это одни из последних снимков, сделанных перед смертью основателя Apple. На фото деятель истощен раком, который в итоге взял верх.
Anews
Между тем, после выявления у Джобса опухоли сам он отказывался от операции, пытаясь вылечить себя посредством веганской диеты, трав и даже гипноза.

Кейт Мосс

Это фото в 2005 году появилось на обложке журнала The Daily Mirror, а обошелся кадр изданию в $300 тысяч. На снимке известная модель нюхает кокаин, и как только публикация увидела мир, контракты с Мосс разорвали такие бренды, как Burberry и Chanel.
Anews
Звезде пришлось проходить курс лечения от наркозависимости и долго восстанавливать свое имя.

Кристен Стюарт

Эти кадры, сделанные папарацци, были получены во время съемок картины «Белоснежка и охотник» с участием Стюарт. Тогда журналисты поймали актрису с режиссером Рупертом Сандерсом, который, между тем, был женат.
Anews
Сама же звезда «Сумерек» в то время еще встречалась с Робертом Паттинсоном, но после этого их отношения прекратились.

Бранджелина

Это первые фото, где Бред Питт и Анджелина Джоли проводят время вместе. До этого момента сведения об их романе считались просто слухами, которые ничем не подтверждены.
Anews
Изданиям за эксклюзивный материал пришлось заплатить порядка $500 тысяч.

Майкл Джексон

На этом фото певец решил показать общественности свою дочь, но несколько нестандартным образом. Он накинул ей на голову полотенце, чтобы скрыть лицо, а саму девочку перекинул через перила, стоя на балконе и удерживая ребенка лишь руками.
Anews
Такой поступок общественности показался странным и даже жестоким.

Марлен Дитрих

Таким образом немецкая актриса отреагировала на попытку фотографа сделать несколько снимков во время пребывания Дитрих в аэропорту.
Anews
В итоге мужчине пришлось все силы бросить на защиту от не слишком довольной таким вниманием знаменитости.

​Мадонна

Этот снимок сделан несколько лет назад, после чего он сразу стал весьма обсуждаемым. Неизвестно, дело ли в ракурсе, освещении или непосредственно теле певицы, однако данный кадр трудно назвать лучшим в ее жизни.
Anews
Жилистые руки и худоба долго оставались предметом для дискуссий среди поклонников и недоброжелателей Мадонны.

Орландо Блум

Это фото сделано во время отдыха актера в компании Кэти Перри на территории Италии, когда пара вместе каталась по воде на доске. При этом из одежды на Блуме оказались только очки и кепка, а вот достоинство он оставил открытым.
Anews
По фото видно, что ни актера, ни Перри такой расклад не смущает.
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