Самые скандальные фото знаменитостей

Быть знаменитостью — совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. Популярные люди всегда находятся под прицелом, и об их личной жизни публике известно намного больше, чем они сами того хотели бы.

Стив Джобс

Это одни из последних снимков, сделанных перед смертью основателя Apple . На фото деятель истощен раком, который в итоге взял верх.

Anews

Между тем, после выявления у Джобса опухоли сам он отказывался от операции, пытаясь вылечить себя посредством веганской диеты, трав и даже гипноза.

Кейт Мосс

Это фото в 2005 году появилось на обложке журнала The Daily Mirror, а обошелся кадр изданию в $300 тысяч. На снимке известная модель нюхает кокаин, и как только публикация увидела мир, контракты с Мосс разорвали такие бренды, как Burberry и Chanel

Anews

Звезде пришлось проходить курс лечения от наркозависимости и долго восстанавливать свое имя.

Кристен Стюарт

Эти кадры, сделанные папарацци, были получены во время съемок картины «Белоснежка и охотник» с участием Стюарт. Тогда журналисты поймали актрису с режиссером Рупертом Сандерсом , который, между тем, был женат.

Anews

Сама же звезда «Сумерек» в то время еще встречалась с Робертом Паттинсоном , но после этого их отношения прекратились.

Бранджелина

Это первые фото, где Бред Питт Анджелина Джоли проводят время вместе. До этого момента сведения об их романе считались просто слухами, которые ничем не подтверждены.

Anews

Изданиям за эксклюзивный материал пришлось заплатить порядка $500 тысяч.

Майкл Джексон

На этом фото певец решил показать общественности свою дочь, но несколько нестандартным образом. Он накинул ей на голову полотенце, чтобы скрыть лицо, а саму девочку перекинул через перила, стоя на балконе и удерживая ребенка лишь руками.

Anews

Такой поступок общественности показался странным и даже жестоким.

Марлен Дитрих

Таким образом немецкая актриса отреагировала на попытку фотографа сделать несколько снимков во время пребывания Дитрих в аэропорту.

Anews

В итоге мужчине пришлось все силы бросить на защиту от не слишком довольной таким вниманием знаменитости.

​Мадонна

Этот снимок сделан несколько лет назад, после чего он сразу стал весьма обсуждаемым. Неизвестно, дело ли в ракурсе, освещении или непосредственно теле певицы, однако данный кадр трудно назвать лучшим в ее жизни.

Anews

Жилистые руки и худоба долго оставались предметом для дискуссий среди поклонников и недоброжелателей Мадонны

Орландо Блум

Это фото сделано во время отдыха актера в компании Кэти Перри на территории Италии, когда пара вместе каталась по воде на доске. При этом из одежды на Блуме оказались только очки и кепка, а вот достоинство он оставил открытым.

Anews

По фото видно, что ни актера, ни Перри такой расклад не смущает.