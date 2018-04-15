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Бритни Спирс слилась в страстном танце с любимым
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Бритни Спирс слилась в страстном танце с любимым 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Американская певица не стесняется в проявлении своих чувств.
Бритни Спирс поделилась с поклонниками видео, на котором она танцует в паре со своим возлюбленным Сэмом Асгари.

some days you just got to dance! @samasghari

Публикация от  Britney Spears (@britneyspears)

Когда их отношения только начинались, никто не верил в искренность их чувств: танцора пододозревали в корыстном интересе, а певицу в том, что она повелась на красоту молодого любовника.
Но время расставляет все по своим местам, и теперь уже ни у кого не остается сомнений в том, что Бритни и Сэм действительно любят друг друга.
Они постоянно появляются вместе на публике и проводят много времени вдвоем. И как подтверждение — новое видео.
Напомним, что когда-то Бритни Спирс отнюдь не так хорошо выглядела, у нее были проблемы с алкоголем и запрещенными веществами, а также лишним весом. Но сейчас, похоже, все позади, и малышка Бритни как никогда счастлива.
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