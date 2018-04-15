Агата Муцениенце не может похудеть

Ведущая проекта "Голос. Дети" пожаловалась на то, что никак не может похудеть к лету.

На днях Агата Муцениенце поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенной фотографией, на которой она показала, сколько весит.

@agataagata

Это какое-то проклятие! Результат нулевой! Ну как же так!

— расстроилась Агата.

Но поклонники поддержали свою любимицу:

"Может это мышцы растут?) Не худейте дальше, вы такая красотка"

"Три кг, как всегда очень трудно убрать! У Вас всё получится!"

"Не знаю, не знаю — фигура отличная, совсем не толстая"

"Агата, главное, это не заморачиваться на весах, о том, что вы прекрасно выглядите, и говорить не стоит, об этом вам, думаю, говорят ваши любящие дети и муж!)"