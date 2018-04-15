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Агата Муцениенце не может похудеть
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Агата Муцениенце не может похудеть 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Ведущая проекта "Голос. Дети" пожаловалась на то, что никак не может похудеть к лету.
На днях Агата Муцениенце поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенной фотографией, на которой она показала, сколько весит.
@agataagata
Это какое-то проклятие! Результат нулевой! Ну как же так!
— расстроилась Агата.
Но поклонники поддержали свою любимицу:
"Может это мышцы растут?) Не худейте дальше, вы такая красотка"
"Три кг, как всегда очень трудно убрать! У Вас всё получится!"
"Не знаю, не знаю — фигура отличная, совсем не толстая"
"Агата, главное, это не заморачиваться на весах, о том, что вы прекрасно выглядите, и говорить не стоит, об этом вам, думаю, говорят ваши любящие дети и муж!)"
Женский форум
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