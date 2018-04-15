Квитко озадачила фанатов своим бюстом

Русская Кардашьян поставила поклонников в тупик, опубликовав фотографию из спортзала.

На днях модель Анастасия Квитко , которую часто называют русской Кардашьян, поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram фотографией в спортивной форме.

@anastasiya_kvitko

Поклонники засыпали Анастасию вопросами:

"Настя, расскажите, как Вы занимаетесь? Какие упражнения любите на ягодицы и ноги?"

"Для меня открытие, что вы посещаете спортзал. Не представляю вас на беговой дорожке, ваш бюст наверняка страшно тяжелый"

"Кто бы мог подумать. Вы вся мокрая от пота! Ну ладно ягодицы, положим там мышца, но отчего грудь ваша не худеет от таких тренировок? Да и вообще, как вы с ней бегаете-то?"

Но не все оказались такими тактичными, пару раз промелькнцлло сравнение с кентавром, а кое-кто усомнился в том, что вся красота Насти от природы.