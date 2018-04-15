Титул «Мисс Россия» завоевала девушка из Чувашии 

1/7 О победе Юлии Полячихиной первой сообщила ее мама, опубликовав трогательный пост в ВК. Фото: @polyachihinayulia

2/7 Юлии совсем недавно исполнилось 18 лет. День рождения она отметила 8 февраля. Фото: @polyachihinayulia

3/7 Юля выросла в районе Заволжье, недалеко от Чебоксар. Мама Ольга работает бухгалтером, а отец Сергей увлечен охотой. Также у Юли есть младшая сестра, которой сейчас 7 лет. Фото: @polyachihinayulia

4/7 Рощдители всегда и во всем поддерживают Юлю и одобряют ее увлечения. Фото: @polyachihinayulia

5/7 Кстати, Юля окончила школу с золотой медалью. Также она с детства занималась танцами и фитнес-аэробикой и даже выступала за сборную республики. Фото: @polyachihinayulia

6/7 Как призналась Юля, в детстве она мечтала стать королевой красоты, но даже не предполагала, что это будет реальностью. Фото: @polyachihinayulia