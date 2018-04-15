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Титул «Мисс Россия» завоевала девушка из Чувашии
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Титул «Мисс Россия» завоевала девушка из Чувашии 

Рамблер 8 часов назад
Победительница конкурса Юлия Полячихина — в нашей галерее.
1/7  О победе Юлии Полячихиной первой сообщила ее мама, опубликовав трогательный пост в ВК.
Фото:
2/7  Юлии совсем недавно исполнилось 18 лет. День рождения она отметила 8 февраля.
Фото:
3/7  Юля выросла в районе Заволжье, недалеко от Чебоксар. Мама Ольга работает бухгалтером, а отец Сергей увлечен охотой. Также у Юли есть младшая сестра, которой сейчас 7 лет.
Фото:
4/7  Рощдители всегда и во всем поддерживают Юлю и одобряют ее увлечения.
Фото:
5/7  Кстати, Юля окончила школу с золотой медалью. Также она с детства занималась танцами и фитнес-аэробикой и даже выступала за сборную республики.
Фото:
6/7  Как призналась Юля, в детстве она мечтала стать королевой красоты, но даже не предполагала, что это будет реальностью.
Фото:
7/7  Сейчас Юля учится в Чувашском государственном университете на филологическом факультете по направлению «журналистика».
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Победу в конкурсе "Мисс Россия" одержала девушка из Чувашии — Юлия Полячихина. О победительнице и ее семье — в нашей галерее.
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