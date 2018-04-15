Ещё
Титул «Мисс Россия» завоевала девушка из Чувашии
Далее:
Читайте также:
Найти
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Титул «Мисс Россия» завоевала девушка из Чувашии
Рамблер
8 часов назад
Женский форум
13
Победительница конкурса Юлия Полячихина — в нашей галерее.
1/7
О победе Юлии Полячихиной первой сообщила ее мама, опубликовав трогательный пост в ВК.
Фото:
@polyachihinayulia
2/7
Юлии совсем недавно исполнилось 18 лет. День рождения она отметила 8 февраля.
Фото:
@polyachihinayulia
3/7
Юля выросла в районе Заволжье, недалеко от Чебоксар. Мама Ольга работает бухгалтером, а отец Сергей увлечен охотой. Также у Юли есть младшая сестра, которой сейчас 7 лет.
Фото:
@polyachihinayulia
4/7
Рощдители всегда и во всем поддерживают Юлю и одобряют ее увлечения.
Фото:
@polyachihinayulia
5/7
Кстати, Юля окончила школу с золотой медалью. Также она с детства занималась танцами и фитнес-аэробикой и даже выступала за сборную республики.
Фото:
@polyachihinayulia
6/7
Как призналась Юля, в детстве она мечтала стать королевой красоты, но даже не предполагала, что это будет реальностью.
Фото:
@polyachihinayulia
7/7
Сейчас Юля учится в Чувашском государственном университете на филологическом факультете по направлению «журналистика».
Фото:
@polyachihinayulia
Победу в конкурсе "Мисс Россия" одержала девушка из Чувашии — Юлия Полячихина. О победительнице и ее семье — в нашей галерее.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Седокова рассказала, какой Басков в постели
70
Волочкова снялась голой на пляже
213
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
1
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Фирма с голыми уборщицами не нанимает молоденьких
Видео
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение