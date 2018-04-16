Как изменились красавицы из русских сериалов

Эти актрисы были настоящими красотками в сериалах, за развитием сюжета которых следили миллионы телезрителей. Как они выглядят теперь и чем занимаются?

Елена Корикова

Блондинка с голубыми глазами, гений чистой красоты, нимфа и желанная миллионами актриса, сыгравшая главную роль в сериале «Бедная Настя», многим запомнилась как недостижимая женщина-мечта. Елена Корикова, к сожалению, пока не сыграла ролей, которые были бы более популярными или так же любимыми многочисленными зрителями. Первым супругом Елены был писатель Дмитрий Липскеров , в 1993 году у Елены Кориковой родился сын Арсений. Актриса встречалась с оператором Максимом Осадчим и актером Сергеем Астаховым . Разрыв с последним она переживала особенно тяжело. Несколько лет Елена не появлялсь на публике, а потом разочароваа поклонников изменившейся не в лучшую сторону внешностью. СМИ начали сообщать о проблемах звезды с алкоголем и депрессии… В итоге Елена Корикова подала на оклеветавшие ее издания в суд и снова вернулась к работе.

Анна Азарова

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Модель Анна Азарова прославилась благодаря роли в сериале «Дорогая Маша Березина». В 2004 году сериал был очень популярным, но после этого больших ролей у Анны не было. Сейчас Азарова в основном занята воспитанием детей. В 2008 году она родила близнецов Дмитрия и Григория от гражданского супруга Павла Башнина, спустя четыре года родила дочь Александру, а два года назад на свет появилась дось Маруся.

Мария Берсенева

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Звезда сериала «Маргоша» удостоилась за свою роль сразу нескольких премий, а вотом ее карьера пошла на спад. Актрисе сделали операцию на позвоночнике, так как напряженный график работы сказался на ее здоровье. Мария растит 16-летнего сына Никиту от первого супруга Гурама Конфелы. В 2010 году она развелась со вторым мужем, кикбоксером Николаем Берсеневым, с которым была знакома еще в школе. Анна Невская Анну Невскую многие знают благодаря роли Дарьи Пироговой в сериале «Кто в доме хозяин?». Сейчас актриса продолжает сниматься в сериалах, правда, менее популярных. В 2013 году года Анна вышла замуж за актера Дмитрия Клепацкого.

Инна Гомес

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Снимавшаяся в сериалах «День рождения Буржуя — 2», «Черная комната» и «Каменская-2» Инна Гомес пропала с телеэкранов и посвятила себя личной жизни. Сейчас Инна растит шестнадцатилетнюю дочь Машу.

Юлия Такшина

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Сыгравшая настоящую стерву в сериале «Не родись красивой» Юлия Такшина в жизни оказалась милейшей девушкой. Юля не борется за главные роли, снимается в сериалах и в основном посвящает себя семейной жизни. Актриса состояла в фактическом браке с актером Григорием Антипенко , с которым познакомилась на съемках сериала «Не родись красивой» и от которого родила сыновей Ивана и Федора. Недавно Такшина рассказала в интервью изданию «Большая Москва», что поддерживает с Антипенко теплые отношения: «Напряжение между нами прошло. Не то чтобы быстро, но сейчас его точно нет. Сейчас мы семья. Так сложилась жизнь. Да, родители вместе не живут, но, тем не менее, мы стараемся сохранить семью, которая будет как крепость. Это уже степень какого-то родства — я искренне переживаю за него, искренне желаю, чтобы у Гриши была работа, чтобы он был счастлив. А если он будет счастлив, то и дети буду счастливы».

Настасья Самбурская

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Пожалуй, больше всех из сериальных красоток изменилась звезда «Универа» Настасья Самбурская. Во время съемок, согласно контракту, актрисе нельзя было менять внешность. Зато когда контракт закончился, Настасья дала себе волю и показала, какая она на самом деле: отрезала локоны, накачала мускулы и стала одной из самых провокационных звезд. Самбурская резко и четко высказывается по самым острым вопросам, умеет поставить на место кого угодно… и все еще находится в поиске своего идеального мужчины.