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Маликова показала возлюбленного
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Маликова показала возлюбленного 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @steshamalikova
Обычно Стефания Маликова постит фото себя любимой в красивых нарядах. Но в этот раз сделала исключение и показала совместное фото с бойфрендом — Леонидом Груздевым.
Впрочем, подписчики снимок не оценили. Многие решили, что Стеша «старовата» для своего кавалера, кто-то даже отметил, что они выглядят «как мама с сыном».
@steshamalikova
К слову, Маликова и Леонид — соседи по Рублевке. Их родители дружат и ходят друг к другу в гости. В одном из интервью Дмитрий Маилков отметил, что поддерживает и одобряет роман своей дочери с Груздевым. И именно он еще в 2016 году рассекретил их отношения.
Леонид — сын миллионера Владимира Груздева, экс-губернатора Тульской области.
Женский форум
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