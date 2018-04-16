Маликова показала возлюбленного

Обычно Стефания Маликова постит фото себя любимой в красивых нарядах. Но в этот раз сделала исключение и показала совместное фото с бойфрендом — Леонидом Груздевым

Впрочем, подписчики снимок не оценили. Многие решили, что Стеша «старовата» для своего кавалера, кто-то даже отметил, что они выглядят «как мама с сыном».

@steshamalikova

К слову, Маликова и Леонид — соседи по Рублевке. Их родители дружат и ходят друг к другу в гости. В одном из интервью Дмитрий Маилков отметил, что поддерживает и одобряет роман своей дочери с Груздевым. И именно он еще в 2016 году рассекретил их отношения.