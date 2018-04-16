Фриске наконец ответила на вопросы о беременности

Еще в феврале появились слухи, что сестра Жанны Фриске Наталья беременна. Тогда певицу даже попросили «родить еще одну Жанну», намекая, что поклоннику ждут девочку.

Наталья никак не стала комментировать слухи, но подстегнула интерес к своей персоне тем, что перестала выкладывать фото, на которых был бы заметен ее живот. И вот в Сети появился снимок в объемной толстовке да еще в полупрофиль, который не оставил у поклонников никаких сомнений.

Они тут же закидали девушку вопросами:

«Наталья, вы ждете пополнения?»

@friske_natalia

Впрочем, в этот раз Фриске не стала отмалчиваться и ответила, что нет: