Пышнотелая бразильянка отказала мужскому журналу

Восхитительные формы Марии Мендес заставляют оглядываться ей в след даже женщин на улицах. Бразильская плюс-сайз модель прекрасно знает, насколько горяча ее внешность: самоуверенная красавица недавно отказала и главному мужскому журналу мира.

Мария Мендес работает ветеринаром и профессию оставлять не собирается. Съемки для нее лишь хобби — было бы чем заняться в перерывах между лечением собачек и кошечек.

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К безмерному удовольствию миллионов мужчин, график позволяет Марии принимать участие в куче съемок. Девушка недавно стала лицом самого крупного в Бразилии агентства Mega Models — редкий случай для плюс-сайз модели.

Международная слава пришла к Марии после того, как она отказалась от съемки на обложку журнала Хью Хеффнера. Мендес заявила, что слишком ценит свою женскую сущность и не хочет размениваться по таким пустякам, как главный мензин мира.

К тому же, Мария призвала и других девушек иначе взглянуть на чрезмерно откровенные съемки, указывая, что таким образом уверенности не набраться.

trendymen.ru

С другой стороны, красотка без особой моральной борьбы соглашается участвовать в съемках для брендов нижнего белья. Кто может понять женскую логику?