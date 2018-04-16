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Пышнотелая бразильянка отказала мужскому журналу
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Пышнотелая бразильянка отказала мужскому журналу 

Trendymen 3 часа назад
Фото: Trendymen
Восхитительные формы Марии Мендес заставляют оглядываться ей в след даже женщин на улицах. Бразильская плюс-сайз модель прекрасно знает, насколько горяча ее внешность: самоуверенная красавица недавно отказала и главному мужскому журналу мира.
Мария Мендес работает ветеринаром и профессию оставлять не собирается. Съемки для нее лишь хобби — было бы чем заняться в перерывах между лечением собачек и кошечек.
trendymen.ru
К безмерному удовольствию миллионов мужчин, график позволяет Марии принимать участие в куче съемок. Девушка недавно стала лицом самого крупного в Бразилии агентства Mega Models — редкий случай для плюс-сайз модели.
Международная слава пришла к Марии после того, как она отказалась от съемки на обложку журнала Хью Хеффнера. Мендес заявила, что слишком ценит свою женскую сущность и не хочет размениваться по таким пустякам, как главный мензин мира.
К тому же, Мария призвала и других девушек иначе взглянуть на чрезмерно откровенные съемки, указывая, что таким образом уверенности не набраться.
trendymen.ru
С другой стороны, красотка без особой моральной борьбы соглашается участвовать в съемках для брендов нижнего белья. Кто может понять женскую логику?
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