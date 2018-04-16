Сестра Кардашьян показала вид сзади

Сестры Кардашьян никогда не стеснялись фотографировать свои округлые формы, но у Ким это всегда получалось лучше всех. Реалити-звезды уже призналась, что в помощь ей были специальные программы, которые иногда даже добавляли ей недостатков на фото. По словам Кардашьян, она делала это нарочно.

Теперь же младшая сестренка Ким, Кайли Дженнер, недавно впервые ставшая мамой, наступает ей на пятки. Хлое Кардашьян выложила в Сеть фото, на котором ягодицы Кайли, подчеркнутые обтягивающим комбинезоном, подписчики посчитали вызывающими, со знаком плюс.

@kourtneykardash

Поклонники тут же признали, что снимок получился очень «секси».