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Сестра Кардашьян показала вид сзади
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Сестра Кардашьян показала вид сзади 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @kyliejenner
Сестры Кардашьян никогда не стеснялись фотографировать свои округлые формы, но у Ким это всегда получалось лучше всех. Реалити-звезды уже призналась, что в помощь ей были специальные программы, которые иногда даже добавляли ей недостатков на фото. По словам Кардашьян, она делала это нарочно.
Теперь же младшая сестренка Ким, Кайли Дженнер, недавно впервые ставшая мамой, наступает ей на пятки. Хлое Кардашьян выложила в Сеть фото, на котором ягодицы Кайли, подчеркнутые обтягивающим комбинезоном, подписчики посчитали вызывающими, со знаком плюс.
@kourtneykardash
Поклонники тут же признали, что снимок получился очень «секси».
«Взорвали большой попой», — написал с восторгом один из них.
Женский форум
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