Дану Борисову сняли в объятиях женатого певца

Дана Борисова наконец сменила душные судебные залы на романтические прогулки у пруда. Именно там известную телеведущую засняли в объятиях не менее популярного исполнителя.

Ушлые папарацци проследили за Даной Борисовой. Гламурную телеведущую застали в одном из столичных парков. Причем блондинка была не одна, а в компании известного исполнителя. Как утверждает Super, Дана Борисова жарко целовалась с певцом Данко.

"41-летняя телеведущая провела уикенд в одном из московских парков в компании мужчины, в котором очевидцы опознали 49-летнего певца Данко, в начале нулевых взрывавшего хит-парады хитом "Московская ночь". Пара вела себя, как на обычном свидании — прогулки на берегу, объятья и прочие нежности", — компетентно сообщило издание и в подтверждение опубликовало короткое видео, на котором, предположительно, запечатлены Дана Борисова и Данко.

Публикация от Super (@super.ru) 16 Апр 2018 в 1:58 PDT

Отметим, что до 2003 года в артистической среде ходили слухи, что артисту девушки совсем не интересны. Но появившийся в эфире клип, в котором полуголый атлет Данко страстно целуется с Даной, заставил клеветников замолчать. После съемок этого видео у певца и телеведущей начался роман. "У него была девушка, которая ждала ребенка, но Саша (настоящее имя певца — Прим. ред.) говорил, что ребенок не от него. Мы даже жили с ним какое-то время", — рассказала Дана в недавнем интервью.

Интересно, что сам певец никакой подлости в такой двойной жизни не видел. "Я был молодой, красивый, свободный, не был женат, почему нет?!" — заявил артист. Однако их роман длился недолго. "Саша — один из самых "щедрых" мужчин в моей жизни, — съязвила Дана Борисова. — Перед расставанием он мне подарил… фотоаппарат-мыльницу! Еще бы скакалку подарил! Более того, он забрал камеру, когда мы расстались". Судя по новому видео, телеведущая и популярный исполнитель спустя годы нашли общий язык (во всех смыслах).

Вот только есть некий нюанс. Данко женат и воспитывает двоих дочерей. Причем младшая, трехлетняя Агата, страдает ДЦП.