Джигурда тратит наследство любовницы на подруг

Никита Джигурда выиграл суд в США по делу о подлинности завещания Людмилы Браташ . Покойная миллионерша завещала своему бывшему возлюбленному Никите Джигурде недвижимость во Франции и Америке, а также счета в английском и швейцарском банке.

Артист уже принялся тратить полученное наследство. Он прикупил земельный участок в пол гектара в гольф-клубе Завидово, который находится на берегу одного из притоков Волги.

Там же он купил и второй участок, но поскромнее. 30 соток земли он приобрел в подарок для своей близкой подруги Лены Лениной

Возможно, актер и светская львица смогут построить на приобретенной площади дома и станут добрыми соседями.