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Джигурда тратит наследство любовницы на подруг
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Джигурда тратит наследство любовницы на подруг 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Никита Джигурда выиграл суд в США по делу о подлинности завещания Людмилы Браташ. Покойная миллионерша завещала своему бывшему возлюбленному Никите Джигурде недвижимость во Франции и Америке, а также счета в английском и швейцарском банке.
Артист уже принялся тратить полученное наследство. Он прикупил земельный участок в пол гектара в гольф-клубе Завидово, который находится на берегу одного из притоков Волги.
Там же он купил и второй участок, но поскромнее. 30 соток земли он приобрел в подарок для своей близкой подруги Лены Лениной.
Возможно, актер и светская львица смогут построить на приобретенной площади дома и станут добрыми соседями.
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