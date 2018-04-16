Девочка созрела: рано повзрослевшие звездные дочки 

1/5 Саша Морозова, дочь певицы Славы, с 16 лет встречается с 18-летним молодым человек и даже живет с ним отдельно от родителей. Кроме того, Саша мечтает о карьере модели и активно ей занимается. Мама, конечно, во всем поддерживает дочь. Фото: @alexandrawinter

2/5 Стеша Маликова, дочь известного российского музыканта Дмитрия Маликова, стала выглядеть, как взрослая дама, с 14 лет, за что нередко подвергается критике в Instagram. А в 17 начала встречаться с сыном экс-губернатора Тульской области Леонидом Груздевым, который на два года старше. Фото: @steshamalikova

3/5 Алеся Кафельникова, дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова, в 15 лет уехала учиться в Лондон, там же впервые попробовала наркотики, а затем начала карьеру модели. В 18 начала сниматься в фотосессиях полностью обнаженной. Фото: @kafelnikova_a

4/5 Лиза Варум, дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум. На фото со своим возлюбленным Марком Анджело. В этом году Лизе исполнилось 19, но уже в 13 начались ее первые отношения с музыкантом, пара быстро распалась, а в 16 Лиза влюбилась в Марка. Родители одобряют. Фото: @agutinleonid