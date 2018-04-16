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Девочка созрела: рано повзрослевшие звездные дочки
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Девочка созрела: рано повзрослевшие звездные дочки 

Рамблер 6 часов назад
Что позволяют звездные родители своим дочерям — в нашей галерее.
1/5  Саша Морозова, дочь певицы Славы, с 16 лет встречается с 18-летним молодым человек и даже живет с ним отдельно от родителей. Кроме того, Саша мечтает о карьере модели и активно ей занимается. Мама, конечно, во всем поддерживает дочь.
Фото:
2/5  Стеша Маликова, дочь известного российского музыканта Дмитрия Маликова, стала выглядеть, как взрослая дама, с 14 лет, за что нередко подвергается критике в Instagram. А в 17 начала встречаться с сыном экс-губернатора Тульской области Леонидом Груздевым, который на два года старше.
Фото:
3/5  Алеся Кафельникова, дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова, в 15 лет уехала учиться в Лондон, там же впервые попробовала наркотики, а затем начала карьеру модели. В 18 начала сниматься в фотосессиях полностью обнаженной.
Фото:
4/5  Лиза Варум, дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум. На фото со своим возлюбленным Марком Анджело. В этом году Лизе исполнилось 19, но уже в 13 начались ее первые отношения с музыкантом, пара быстро распалась, а в 16 Лиза влюбилась в Марка. Родители одобряют.
Фото:
5/5  Соня Кипперман всегда мечтала жить в Америке, и мама, известная певица Вера Брежнева, разрешила. Сейчас Соне 17, она оканчивает обучение в Калифорнии и планирует карьеру модели.
Фото:
В нашей галерее — звездные дочки, которым родители многое разрешают. Листайте!
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