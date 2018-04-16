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Собчак рассказала, как понравилась будущему мужу
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Собчак рассказала, как понравилась будущему мужу 

Eva.ru 5 часов назад
Фото: Eva.ru
Журналист Ксения Собчак в последнее время часто летает, в связи с чем решила рассказать своим поклонникам несколько секретов, помогающих сохранить хороший вид и самочувствие в полете. Это напомнило Ксюше историю, как она встретилась с будущим мужем.
Ксения Собчак рассказала своим поклонникам в Инстаграме, что у нее всегда собрана отдельная косметичка в самолет. Большинство средств в ней нацелены на то, чтобы сохранить водный баланс кожи и не дать ей стать иссушенной. Ксения использует кремы, бальзамы для губ, а также маску для лица. На ноги она также наносит питательные средства и надевает теплые носки для уюта. Кроме того, во время полета она пьет хлорофилловые капсулы, которые способствуют кислородному насыщению клеток. Удивила Собчак тем, что, оказывается, в отличие от звезд вроде Виктории Бекхэм, которая использует аэропорт как личный подиум, Ксения не стесняется выглядеть не лучшим образом в самолете.
eva.ru
Главное для нее — сохранить кожу и самочувствие в порядке, чтобы после прилета быть во всеоружии. Так, например, она использует листовую маску для лица: «Воздух в самолете сухой, часик сидишь с ней на лице, читаешь, а кожа говорит тебе спасибо, хоть стюарды и пугаются, пронося мимо кофе». Также она надевает в полет только удобный спортивный костюм: «Никаких нарядов в стиле „вдруг рядом будет сидеть мужчина моей мечты!“ Правда, Ксения разоткровенничалась и вспомнила, что однажды был момент, когда она все же пожалела о своем внешнем виде: »С мужем, кстати, мы обменялись телефонами именно в полете рейсом Аэрофлота в Астрахань, и это был единственный раз, когда я пожалела, что в трениках в самолете».
В сети посмеялись над забавной историей про будущего мужа Ксении Максима Виторгана.
«Так, наоборот, хорошо, что в трениках он увидел! И ведь проявил интерес, это даже намного ценнее, чем если б в платье на шпильке» «Похоже „мужчина моей мечты“ „милую“ узнает даже в трениках» «Водоросли жрала пачками, носки носила, махала белою ногой, а клюнул только Виторган…» «Может, он за треники тебя и полюбил — простая русская девчонка. Или он увидел и понял, что ты свой пацан»
Чуть позже Ксения опубликовала новый пост, добавив, что не только ее муж умеет смиряться с внешним видом жены, но и она с некоторыми его недостатками: «Как же прекрасно любить своего мужа так сильно спустя пять лет и все его ворчания».
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Женский форум
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