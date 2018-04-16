Лещенко признался, что его жена делала аборты

Известный российский певец редко делится подробностями своей личной жизни, но не на этот раз.

С ней он познакомился во время учебы и почти сразу женился. Но они часто ссорились, Алла была увлечена классикой, а Льву нравилась эстрада. Вскоре они развелись, а Лев Лещенко узнал о том, что жена делала аборты, много позже.

Свою вторую жену певец встретил в Сочи, но детей они завести не смогли. Лев Лещенко смирился с тем, что у него нет детей, ведь главное, по словам певца, что в его жизни есть любовь.