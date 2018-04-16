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Ратаковски без белья залезла на дерево
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Ратаковски без белья залезла на дерево 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Модель и актриса Эмили Ратаковски, которая внезапно для окружающих и поклонников вышла замуж чуть больше месяца назад, опубликовала в личном профиле Инстаграм довольно откровенное и двусмысленное фото, на котором она сидит на дереве, держа перед животом круглый фрукт.
Подписчики, жаждущие узнать новость о том, что Эмили и её возлюбленный Себастьян Бирмакклард ждут пополнения, нашли в этом фото намек на подтверждение своих догадок. Ну а те, кто думал не о продолжении рода любимой модели, конечно, в первую очередь обратили внимание на грудь, которая, совершенно точно, не была прикрыта бюстгалтером и откровенно торчала из под майки девушки.
Женский форум
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