Ратаковски без белья залезла на дерево

Модель и актриса Эмили Ратаковски, которая внезапно для окружающих и поклонников вышла замуж чуть больше месяца назад, опубликовала в личном профиле Инстаграм довольно откровенное и двусмысленное фото, на котором она сидит на дереве, держа перед животом круглый фрукт.

Подписчики, жаждущие узнать новость о том, что Эмили и её возлюбленный Себастьян Бирмакклард ждут пополнения, нашли в этом фото намек на подтверждение своих догадок. Ну а те, кто думал не о продолжении рода любимой модели, конечно, в первую очередь обратили внимание на грудь, которая, совершенно точно, не была прикрыта бюстгалтером и откровенно торчала из под майки девушки.