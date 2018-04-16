Поклонников Рианны пугают ее бедра

За популярной певицей Рианной никогда особо не замечалось проблем с комплексами, учитывая её довольно располневшую фигуру и при этом любовь к откровенным нарядам, но, кажется, сейчас девушка превзошла саму себя.

Рианна поправилась уже давно, хотя раньше и следила за своей фигурой, занимаясь спортом, да и формы её в любое время были достаточно пышными. Однако теперь у многих поклонников даже начали появляться мысли о беременности звезды, хотя сама она их не подтверждала.

Недавно певица посетила фестиваль, на котором поразила всех своим внешним видом: на ней были замшевые ботфорты и прозрачное платье непонятной формы. И даже почти обнаженная грудь Рианны не смогла отвлечь подписчиков от габаритов ее бедер — поклонники высказали свои опасения насчет лишнего веса певицы.