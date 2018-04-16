Ещё
Поклонников Рианны пугают ее бедра
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поклонников Рианны пугают ее бедра 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Instagram
За популярной певицей Рианной никогда особо не замечалось проблем с комплексами, учитывая её довольно располневшую фигуру и при этом любовь к откровенным нарядам, но, кажется, сейчас девушка превзошла саму себя.
Рианна поправилась уже давно, хотя раньше и следила за своей фигурой, занимаясь спортом, да и формы её в любое время были достаточно пышными. Однако теперь у многих поклонников даже начали появляться мысли о беременности звезды, хотя сама она их не подтверждала.
Недавно певица посетила фестиваль, на котором поразила всех своим внешним видом: на ней были замшевые ботфорты и прозрачное платье непонятной формы. И даже почти обнаженная грудь Рианны не смогла отвлечь подписчиков от габаритов ее бедер — поклонники высказали свои опасения насчет лишнего веса певицы.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Русские двойники голливудских звезд16
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги22
Квитко озадачила фанатов своим бюстом146
«За это и муж любит»: Муцениеце сняли на шесте18
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение