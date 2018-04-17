Бузова утверждает, что не делала пластику

Начинающая певица прочно обосновалась на звездном небосклоне и не перестает давать новые поводы для обсуждения.

На этот раз Ольга Бузова опубликовала очередную откровенную фотографию на своей странице Instagram, как бы давая всем полюбоваться своей натуральной красотой.

@buzova86

"Как я отношусь к пластической хирургии? Я всегда была за естественную красоту",

— уверенно обозначает свою позицию Ольга.

Однако оставляет место для маневра:

"Но, если имеется что-то в нашей внешности, что нас не удовлетворяет, почему бы и не исправить это".

Действительно, зачем все оставлять как есть, когда можно быть лучше.

"Я полностью довольна своей внешностью и ничего не хочу в себе менять. Но, не исключено, что когда-нибудь возможно и сделаю",

— утверждает Ольга и делится ссылкой на аккаунт доктора, который делал операции ее знакомым.

Но подписчики оказались не столь легковерны и попытались призвать Бузову к ответу: "А как же нос, губы, скулы!?", "Не хорошо обманывать", "Хоть бы раз сказала правду".

Правда ответа так и не дождались. А самые проницательные из них предположили, что скоро любимица публики сделает операцию по увеличению груди.