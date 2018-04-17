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Бузова утверждает, что не делала пластику
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Бузова утверждает, что не делала пластику 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @buzova86
Начинающая певица прочно обосновалась на звездном небосклоне и не перестает давать новые поводы для обсуждения.
На этот раз Ольга Бузова опубликовала очередную откровенную фотографию на своей странице Instagram, как бы давая всем полюбоваться своей натуральной красотой.
@buzova86
"Как я отношусь к пластической хирургии? Я всегда была за естественную красоту",
— уверенно обозначает свою позицию Ольга.
Однако оставляет место для маневра:
"Но, если имеется что-то в нашей внешности, что нас не удовлетворяет, почему бы и не исправить это".
Действительно, зачем все оставлять как есть, когда можно быть лучше.
"Я полностью довольна своей внешностью и ничего не хочу в себе менять. Но, не исключено, что когда-нибудь возможно и сделаю",
— утверждает Ольга и делится ссылкой на аккаунт доктора, который делал операции ее знакомым.
Но подписчики оказались не столь легковерны и попытались призвать Бузову к ответу: "А как же нос, губы, скулы!?", "Не хорошо обманывать", "Хоть бы раз сказала правду".
Правда ответа так и не дождались. А самые проницательные из них предположили, что скоро любимица публики сделает операцию по увеличению груди.
Женский форум
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