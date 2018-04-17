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Седокова пришла на вручение премии в занавеске
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Седокова пришла на вручение премии в занавеске 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @annasedokova
Певица посетила светское мероприятие в очень откровенном платье, которое осудили даже преданные ее поклонники.
16 апреля в концертном зале "Известия Hall" прошло вручение премии "Самые стильные в России", учрежденной журналом Светланы Бондарчук HELLO!
Эталоном стиля назвали Ксению Собчак, телеведущую, общественного деятеля и кандидата в президенты. Бывшая гламурная блондинка пришла на торжество в элегантном синем платье в пол. Утонченный образ завершали уложенные волнами волосы и красная помада.
@annasedokova
Однако всеобщее внимание привлекла к себе Анна Седокова, появившись на мероприятии в прозрачном красно-коричневом платье, которое подчеркнуло пышные прелести певицы. Самые интимные места были скрыты плотным купальником.
Многие подписчики отметили, что наряд лучше смотрелся бы в клипе или на пляжной вечеринке, но никак не на официальном мероприятии. Некоторые же посчитали, что певица еще не пришла в форму после рождения сына, и наряд это лишний раз продемонстрировал.
Женский форум
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