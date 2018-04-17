И в этот день певица благодарит свою маму, которая, к слову, так же прекрасно выглядит.

2/7 И в этот день певица благодарит свою маму, которая, к слову, так же прекрасно выглядит.

Валерия часто показывает поклонникам свои тренировки, причем занимается она дома на коврике. Хотя программы ей составляет тренер.

3/7 Валерия часто показывает поклонникам свои тренировки, причем занимается она дома на коврике. Хотя программы ей составляет тренер.

7/7 Но не только тренировки помогают Валерии оставаться молодой и красивой. Она открыто говорит о том, что старается регулярно посещать Клинический институт эстетической медицины, и выбирает малотравматичные, но мощные процедуры. "Можно сохранять молодость кожи, не прибегая к хирургическому вмешательству, бесконечно долго", — убеждена Валерия.