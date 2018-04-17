6/7 Своим увлечением Валерия заражает всех вокруг, например, Яну Чурикову.
Фото:
@valeriya
7/7 Но не только тренировки помогают Валерии оставаться молодой и красивой. Она открыто говорит о том, что старается регулярно посещать Клинический институт эстетической медицины, и выбирает малотравматичные, но мощные процедуры. "Можно сохранять молодость кожи, не прибегая к хирургическому вмешательству, бесконечно долго", — убеждена Валерия.
Фото:
@valeriya
Известная российская певица Валерия не перестает удивлять своих поклонников молодостью, красотой и бодростью. Откуда звезда берет энергию и в чем ее главные секреты — в нашей галерее.