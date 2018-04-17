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Валерии — 50: почему певица не скрывает возраст
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Валерии — 50: почему певица не скрывает возраст 

Рамблер 2 часа назад
Секреты молодости и красоты известной артистки — в нашей галерее.
1/7  Сегодня свой день рождения отмечает певица Валерия. Ей исполнилось 50 лет.
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2/7  И в этот день певица благодарит свою маму, которая, к слову, так же прекрасно выглядит.
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3/7  Валерия часто показывает поклонникам свои тренировки, причем занимается она дома на коврике. Хотя программы ей составляет тренер.
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4/7  Кроме силовых тренировок, Валерия давно практикует йогу.
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5/7  Каждую тренировку певица завершает упражнениями на растяжку. "Гибкость — наша молодость", — утверждает Валерия.
Фото:
6/7  Своим увлечением Валерия заражает всех вокруг, например, Яну Чурикову.
Фото:
7/7  Но не только тренировки помогают Валерии оставаться молодой и красивой. Она открыто говорит о том, что старается регулярно посещать Клинический институт эстетической медицины, и выбирает малотравматичные, но мощные процедуры. "Можно сохранять молодость кожи, не прибегая к хирургическому вмешательству, бесконечно долго", — убеждена Валерия.
Фото:
Известная российская певица Валерия не перестает удивлять своих поклонников молодостью, красотой и бодростью. Откуда звезда берет энергию и в чем ее главные секреты — в нашей галерее.
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