Глюкоза призналась в употреблении экстази

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза (Глюк'oZa), призналась, что в начале своей карьеры постоянно употребляла психоактивные вещества. Об этом она рассказала в интервью, опубликованном на YouTube-канале Super.

«Я прибегала к каким-то наркотикам для того, чтобы они усиливали какие-то мои чувства, эмоции. Мне было тогда 12 лет, я снималась в кино. На тот момент, мне кажется, я попробовала все наркотики, которые существуют»,

— сказала Глюкоза.

«Там был и клей, и бензин, и грибы, и более тяжелые наркотики — экстази. В принципе, все наркотики, которые есть, я попробовала»,

— отметила 31-летняя певица. Она добавила, что несколько раз употребляла героин, и остановило ее лишь то, что много ее знакомых погибли из-за этого наркотика.

«У нас в подъезде употребляли абсолютно все, от мала до велика, все соседи торчали»,

— вспомнила артистка. Она рассказала, что однажды после принятия психоактивных веществ «целовала машину часов пять».

Глюкоза наиболее известна по таким хитам, как «Невеста», «Ненавижу», «Снег идет», «Швайне» и «Ой-Ой».