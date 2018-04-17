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Глюкоза призналась в употреблении экстази
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Глюкоза призналась в употреблении экстази 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: @chistyakova_ionova
Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза (Глюк'oZa), призналась, что в начале своей карьеры постоянно употребляла психоактивные вещества. Об этом она рассказала в интервью, опубликованном на YouTube-канале Super.
«Я прибегала к каким-то наркотикам для того, чтобы они усиливали какие-то мои чувства, эмоции. Мне было тогда 12 лет, я снималась в кино. На тот момент, мне кажется, я попробовала все наркотики, которые существуют»,
— сказала Глюкоза.
«Там был и клей, и бензин, и грибы, и более тяжелые наркотики — экстази. В принципе, все наркотики, которые есть, я попробовала»,
— отметила 31-летняя певица. Она добавила, что несколько раз употребляла героин, и остановило ее лишь то, что много ее знакомых погибли из-за этого наркотика.
«У нас в подъезде употребляли абсолютно все, от мала до велика, все соседи торчали»,
— вспомнила артистка. Она рассказала, что однажды после принятия психоактивных веществ «целовала машину часов пять».
Глюкоза наиболее известна по таким хитам, как «Невеста», «Ненавижу», «Снег идет», «Швайне» и «Ой-Ой».
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Женский форум7  Ещё 6 источников 
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