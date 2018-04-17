Живой Кен решил стать Барби

Миллиардер Родриго Алвес, известный как живой Кен, заявил, что собирается сменить пол и стать копией Барби.

В своем микроблоге Алвес продемонстрировал фотографию своего образа для вечеринки, в мини-юбке и макияже, а также на каблуках.

Свое желание он объяснил так:

Мне нравится бывать кем-то, кроме Кена. Я всегда привлекаю много внимания, когда выхожу куда-то в обычном виде. В этот раз чувствовал себя прекрасно в таком облике.

Впрочем, отец живого Кена пригрозил, что лишит сына наследства, если еще хоть раз увидит его в женской одежде на публичных мероприятиях.

@rodrigoalvesuk

Родриго сейчас отдыхает в Марбелье и пока не прокомментировал угрозы папы. Но фотографию в женской одежде он все же удалил, хотя Интернет помнит все.