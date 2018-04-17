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Живой Кен решил стать Барби
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Живой Кен решил стать Барби 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @rodrigoalvesuk
Миллиардер Родриго Алвес, известный как живой Кен, заявил, что собирается сменить пол и стать копией Барби.
В своем микроблоге Алвес продемонстрировал фотографию своего образа для вечеринки, в мини-юбке и макияже, а также на каблуках.
Свое желание он объяснил так:
Мне нравится бывать кем-то, кроме Кена. Я всегда привлекаю много внимания, когда выхожу куда-то в обычном виде. В этот раз чувствовал себя прекрасно в таком облике.
Впрочем, отец живого Кена пригрозил, что лишит сына наследства, если еще хоть раз увидит его в женской одежде на публичных мероприятиях.
@rodrigoalvesuk
Родриго сейчас отдыхает в Марбелье и пока не прокомментировал угрозы папы. Но фотографию в женской одежде он все же удалил, хотя Интернет помнит все.
Родриго Алвес потратил 500 000 фунтов стерлингов, чтобы изменить внешность и стать копией куклы, которая кажется ему идеалом. Он рассказал, что в детстве его любимыми игрушками были Барби, а сам он не раз переодевался в бабушкины платья.
Женский форум
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