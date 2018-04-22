С кем звезды изменяют своим знаменитым мужчинам 

1/12 Кристен Стюарт и Роберт Паттисон познакомились на съемках вампирского фэнтези "Сумерки", в котором они играли пару. Экранные чувства быстро переросли в реальные. Их отношения длились 4 года, с 2009 по 2012, но летом в СМИ появились фотографии, на которых Кристен целовалась с режиссером Рупертом Сандерсом. depositphotos.com Фото:

2/12 Два месяца Паттинсон и Стюарт не общались, говорят, актриса пожалела о своей слабости, а Роберт даже простил невесту, но продолжать отношения у знаменитостей не получилось. depositphotos.com Фото:

3/12 Красавчик Джуд Лоу изменять начал первый. Не успев жениться на актрисе Сиенне Миллер, он закрутил роман с няней своих детей от прошлого брака, пока Миллер готовилась к свадьбе. Во всех интервью Лоу изливал душу о том, как он сожалеет о своем поступке. Видимо, на Сиенну это произвело впечатление, и парочка помирилась ненадолго. Фото: Кадр из фильма "Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины"

4/12 Однако вскоре актриса оказалась в объятиях наследника нефтяной империи Бальтазара Гетти, который, к слову, был женат, а его супруга ждала четвертого ребенка. Когда Гетти одумался и вернулся к семье, Миллер вернулась… к Джуду Лоу, который простил возлюбленную. Актеры были вместе еще два года перед тем, как окончательно расстаться. depositphotos.com Фото:

5/12 Селена Гомез и Абель Тесфайе встречались всего 10 месяцев, но очень ярких. Началось с того, что певец бросил свою подружку, самую желанную модель Беллу Хадид. Абель так влюбился в Селену, что познакомил ее с родителями, отменял свои концерты, чтобы побыть с любимой, арендовал кинотеатры и парки аттракционов для их свиданий. Фото: @selenagomez

6/12 Он даже собирался стать донором, когда певице понадобилась почка. Селена казалась влюбленной, но, вероятно, так и не забыла первую любовь — Джастина Бибера. Пока Абель был на концертах, Селена стала тайно виделась с Джастином. Как только певица объявила о расставании с Абелем, в прессе стали появляться фото целующихся Гомез и Бибера. depositphotos.com Фото:

7/12 Певец Сил стал встречаться с моделью Хайди, когда она только узнала о своей беременности от бывшего мужчины. После рождения малышки, которую Сил официально признал своей дочерью, они поженились и прожили в браке семь лет. Пара была воплощением любви и гармонии, но неожиданно для всех объявила о разводе. depositphotos.com Фото:

8/12 Папарацци сняли Хайди на отдыхе в Италии вместе с ее личным телохранителем Мартином Кристеном, а музыкант Сил во всех интервью заявлял, что не ожидал от Клум такой подлости. depositphotos.com Фото:

9/12 За отношениями Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка следил весь мир в начале нулевых. Это была очень романтическая история, которая внезапно закончилась из-за Бритни, хотя певица казалась всем невинной, скромной и по уши влюбленной в Тимберлейка. Джастин заявил, что Спирс изменила ему с хореографом Вейдом Робсоном. depositphotos.com Фото:

10/12 Об этой измене Тимберлейк рассказал в своей знаменитой песне Cry me a river, а в клипе на нее еще и показал, как собирается мстить. Бритни очень переживала и плакала во всех интервью, а позже записала песню, в которой просила прощения у Джастина. Но пара так никогда и не воссоединилась, несмотря на ожидания миллионов поклонников. Фото: @britneyspears

11/12 Роман Мэг Райан и Денниса Куэйда считался идеальным в Голливуде, пока любимица публики не закрутила роман с Расселом Кроу на съемках фильма "Доказательство жизни". Ходили слухи, что Кроу поспорил, что к концу съемок переспит с актрисой 10 раз, именно поэтому он стал настойчиво за ней ухаживать. depositphotos.com Фото: