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Собчак назвали самой стильной в России
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Собчак назвали самой стильной в России 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @xenia_sobchak
Ксения Собчак стала обладательницей звания "Самая стильная в России".
Вчера состоялась церемония вручении ежегодной премии журнала Hello! — главный приз получила Ксения Собчак, бывший кандидат в президенты России.
@xenia_sobchak
Ксения Собчак, не смотря на окончание президентской гонки, с политической арены, судя по всему, сходить не собирается. Знаменитость воспользовалась момента и заявила о своей уверенности в том, что и на таких "светских" мероприятиях уместно говорить о тех проблемах, которые нельзя не замечать.
"Нас все время пытаются столкнуть: мол, богатым и успешным нет дела до социальных проблем, бедности и расслоения. Но я знаю, это не так! Богатый — не равно равнодушный, бизнесмен — не значит вор, светский — не значит дурак. У нас общие враги —несправедливость и беззаконие, об этом я говорила на премии, и это будет нас всегда объединять, независимо от достатка и известности", — напомнила Ксения Собчак со своей страницы в Instagram.
Подписчики отреагировали на публикацию по-разному:
"Ксения, поздравляю! Вы умница, красавица и вообще молодец!"
"Очаровательна! Очень идет цвет платья".
"Почему Волочковой не дали эту премию? Она самая достойная!"
"Да, именно на таких мероприятиях, так приятно говорить о народе…о его нуждах и проблемах, это так мило и модно".
Женский форум19
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