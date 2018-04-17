Собчак назвали самой стильной в России

Ксения Собчак стала обладательницей звания "Самая стильная в России".

Вчера состоялась церемония вручении ежегодной премии журнала Hello! — главный приз получила Ксения Собчак, бывший кандидат в президенты России.

@xenia_sobchak

Ксения Собчак, не смотря на окончание президентской гонки, с политической арены, судя по всему, сходить не собирается. Знаменитость воспользовалась момента и заявила о своей уверенности в том, что и на таких "светских" мероприятиях уместно говорить о тех проблемах, которые нельзя не замечать.

"Нас все время пытаются столкнуть: мол, богатым и успешным нет дела до социальных проблем, бедности и расслоения. Но я знаю, это не так! Богатый — не равно равнодушный, бизнесмен — не значит вор, светский — не значит дурак. У нас общие враги —несправедливость и беззаконие, об этом я говорила на премии, и это будет нас всегда объединять, независимо от достатка и известности", — напомнила Ксения Собчак со своей страницы в Instagram.

Подписчики отреагировали на публикацию по-разному:

"Ксения, поздравляю! Вы умница, красавица и вообще молодец!"

"Очаровательна! Очень идет цвет платья".

"Почему Волочковой не дали эту премию? Она самая достойная!"

"Да, именно на таких мероприятиях, так приятно говорить о народе…о его нуждах и проблемах, это так мило и модно".