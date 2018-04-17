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Утяшева и Воля стали самой стильной парой
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Утяшева и Воля стали самой стильной парой 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @pavelvolyaofficial
Звездная пара шоумена и гимнастки признана самой стильной в стране.
На церемонии вручения ежегодной премии журнала Hello! пару Ляйсан Утяшевой и Павла Воли назвали самой стильной парой в России.
@pavelvolyaofficial
"Люди выбрали нас самой стильной парой по версии журнала Hello. Неожиданно, необъяснимо, невероятно, ненароком. Голосовали за нас, переживали. Низкий вам поклон. Именно ради и для Вас мы сегодня помыли головы, надели чистое, и приняли этот приз. Он ваш. Спасибо", — прокомментировал Павел Воля.
Поклонники были единодушны, поздравляли и пробовали шутить в ответ:
"Вы классные"
"О я сегодня тоже в чистом"
"Почему неожиданно? Я всегда считала вас самой стильной и счастливой парой"
Женский форум
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