Утяшева и Воля стали самой стильной парой

Звездная пара шоумена и гимнастки признана самой стильной в стране.

На церемонии вручения ежегодной премии журнала Hello! пару Ляйсан Утяшевой и Павла Воли назвали самой стильной парой в России.

@pavelvolyaofficial

"Люди выбрали нас самой стильной парой по версии журнала Hello. Неожиданно, необъяснимо, невероятно, ненароком. Голосовали за нас, переживали. Низкий вам поклон. Именно ради и для Вас мы сегодня помыли головы, надели чистое, и приняли этот приз. Он ваш. Спасибо", — прокомментировал Павел Воля.

Поклонники были единодушны, поздравляли и пробовали шутить в ответ:

"Вы классные"

"О я сегодня тоже в чистом"

"Почему неожиданно? Я всегда считала вас самой стильной и счастливой парой"