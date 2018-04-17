Татьяна Тарасова не родила и не жалеет

Знаменитая фигуристка и тренер рассказала о сокровенном в эфире телепередачи. Татьяна Тарасова стала гостем популярной программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". В представлении она не нуждается — ее знает весь мир. К сожалению, карьера фигуристки оборвалась в 19 лет, когда Татьяна получила травму, но не в ее характере было сложить руки. Татьяна Тарасова стала тренером и воспитала не одно поколение фигуристов, многие из которых становились чемпионами и призерам на чемпионатах разного уровня и олимпиадах. Однако в личной жизни все было не гладко. Удачным, пожалуй, можно назвать только третий брак с пианистом Владимиром Крайневым . Но матерью Татьяна Тарасова так и не стала, о чем ничуть не жалеет. "Вы знаете, у меня так быстро жизнь прошла, что я не успеваю ни о чем жалеть. А что жалеть, если этого нет и так получилось? Я много времени на льду провожу с детьми, люблю внуков сестры Гали, дети рядом со мной есть постоянно. Некогда мне было детей заводить, все время были Олимпиады и работа", — сказала Тарасова.