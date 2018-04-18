Ким Кардашьян сфотографировалась топлес и поделилась секретами красоты

Ким Кардашьян сфотографировалась топлес

37-летняя Ким Кардашьян , которая еще недавно наслаждалась отдыхом на островах Теркс и Кайкос в Атлантическом океане, видимо, очень ностальгирует по отпуску и продолжает делиться яркими снимками, причем не только в бикини, но и даже топлес. Новая откровенная фотография супруги Канье Уэста появилась вчера на ее официальном сайте.

Карельские вести

Телезвезда не просто порадовала поклонников новым горячим снимком, но и поделилась своими секретами красоты.

Я очень люблю спа-процедуры, но они могут быть очень длительными и дорогими. Существует очень много альтернатив, которые можно сделать в домашних условиях,

— рассказала она.

Но к помощи специалистов Ким все же приходится обращаться. Кардашьян призналась, что делает некоторые процедуры при помощи лазера.

Это помогает восстановить коллаген и делает кожу молодой и сияющей,

— говорит Ким.

Еще один безусловный косметологический must have телезвезды — микродермабразия (механический пилинг кожи. — Прим. ред.).

Этот вариант лечения подходит тем, у кого есть повреждения от солнца, пятна на коже или шрамы от угревой сыпи. Я делаю эту процедуру весной и летом, так как солнце в эти времена года особенно опасно для кожи,

— заключила она.

Впрочем, как отметили интернет-юзеры, отлично выглядеть ей удается не только при помощи различных процедур, но и благодаря современным технологиям. По мнению поклонников звезды, в последнее время она слишком часто стала использовать ретушь при обработке своих фотографий. Потому и выглядит она на них практически идеально.