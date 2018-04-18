Playboy выбрал самую сексуальную девушку Инстаграма

26-летняя Каролина Рамирес, модель из Колумбии, возглавила топ-50 самых сексуальных блогеров.

Колумбийская красотка официально признана журналом самой соблазнительной звездой соцсетей. Каролина также украсила последнюю обложку мексиканской версии Playboy.

За сутки после объявления девушку победительницей, количество ее подписчиков выросло с 60 тыс. до 100 тыс. Чтобы отметить это событие, Каролина поделилась фотографией с обложки, где предстала в одной розовой куртке, едва прикрывающей ягодицы.

@karoramirezl

Каролина родилась в городе Медельин. В своем микроблоге она регулярно публикует фотографии в купальниках, нижнем белье и откровенных платьях.