Ещё
Playboy выбрал самую сексуальную девушку Инстаграма
Далее:
Читайте также:
Ещё

Playboy выбрал самую сексуальную девушку Инстаграма 

Рамблер 1 час назад
Фото: @karoramirezl
26-летняя Каролина Рамирес, модель из Колумбии, возглавила топ-50 самых сексуальных блогеров.
Колумбийская красотка официально признана журналом самой соблазнительной звездой соцсетей. Каролина также украсила последнюю обложку мексиканской версии Playboy.
За сутки после объявления девушку победительницей, количество ее подписчиков выросло с 60 тыс. до 100 тыс. Чтобы отметить это событие, Каролина поделилась фотографией с обложки, где предстала в одной розовой куртке, едва прикрывающей ягодицы.
@karoramirezl
Каролина родилась в городе Медельин. В своем микроблоге она регулярно публикует фотографии в купальниках, нижнем белье и откровенных платьях.
"Я люблю спорт и проводить время со своей семьёй. Я также обожаю путешествовать и познавать мир и его многообразие культур, традиций и кухни"— рассказала о себе новая королева Сети.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии62
Модель с псориазом заставляет на себя смотреть2
Что вам нужно срочно удалить из телефона2
Квитко озадачила фанатов своим бюстом152
Волочкова снялась голой на пляже223
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение